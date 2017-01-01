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«Лица столетия»
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danilov 27 Апреля 2017 в 16:10:31
Чешский фотограф Ян Лангер делает фото своих соотечественников, перешагнувших 100-летний рубеж, и сравнивает их с «молодыми» фотографиями. Проект он назвал Faces Of Century.
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