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Картинки
«Лица столетия»
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danilov 27 Апреля 2017 в 16:10:31
Чешский фотограф Ян Лангер делает фото своих соотечественников, перешагнувших 100-летний рубеж, и сравнивает их с «молодыми» фотографиями. Проект он назвал Faces Of Century.


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