Вписал к себе

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GoodZone 14 Августа 2018 в 11:25:44
Житель Индонезии Аган Харахап (Agan Harahap) прославился на весь мир благодаря виртуозному владению графическими редакторами. Живя в Джакарте, он не видел мировых знаменитостей вживую, но это не помешало ему встретиться с ними на фейковых снимках. Он создает фотографии, в которые мастерски интегрирует голливудских актеров, популярных певиц и прочих селебрити в индонезийскую действительность.

Он мастерски «инсценировал» задержание полицией певицы Рианны, сестер Кардашьян и Анджелины Джоли, дал возможность юным Леонардо Ди Каприо и Райану Гослингу почувствовать себя индонезийцами. В большинстве случаев и сам художник присутствует на снимках. На него подписаны тысячи поклонников в Instagram, а лучшие работы, собранные в серии, публикуются на сервисе Behance.


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https://www.instagram.com/aganharahap/?hl=ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pachinok 14.08.2018 в 12:28:05   # 689575
красавчик!
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