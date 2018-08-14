Вписал к себе



Пэрис Хилтон и Майли Сайрус во время «задержания»

940x630

(148,33 Кб)



Леонардо Ди Каприо в несуществующем индонезийском детстве

689x630

(159,29 Кб)



Маленькая актриса Дрю Бэрримор в окружении индонезийских девочек

940x630

(141,48 Кб)



Бритни Спирс и Кристина Агилера «диснеевских» времен. Правда, позади них совсем не американское, хоть и подобие Диснейленда — парк Дуния Фэнтези

940x630

(137,42 Кб)



Ники Минаж в традиционном эпатажном наряде, окруженная традиционно блеклой индонезийской действительностью

940x630

(206,98 Кб)



«Туристического тура» в Джакарту удостаиваются не только звезды шоу-бизнеса, но и политики. К примеру, здесь художник представил, как местную маршрутку инспектирует лидер КНДР Ким Чен Ын

940x630

(187,66 Кб)



В отдельной серии работ под названием «Альбом наших воспоминаний» Харахап представляет, как выглядели бы мировые знаменитости, родись они в Индонезии. Здесь тихий семейный праздник отмечает хип-хоп-исполнитель The Notorious B.I.G.

940x630

(163,82 Кб)



Во вселенной художника знаменитая на весь мир певица Рианна очень стеснительна и живет в городе Бекаси, где у нее есть свой домик

940x630

(220,44 Кб)



Еще одну знаменитую певицу Карди Би выдает окружение: повсюду грязные тарелки, странная еда в банках, подвешенные к потолку тушки куриц, а позади — индонезийский художник, старательно выдающий себя за обычного местного жителя

504x630

(123,67 Кб)



Курт Кобейн в окружении индонезийских скаутов. «Он вдохновлялся ими, когда писал хит Smell Like A Teen Spirit», — замечает автор отфотошопленного снимка

940x630

(192,15 Кб)



Еще совсем юный Райан Гослинг «позирует» рядом с прославленным индонезийским продюсером Deddy Dores

940x630

(123,45 Кб)



Досталось в этом массовом «переселении» и баскетболисту Шакилу О’Нилу — его, кажется, унесло на самые задворки индонезийского быта

940x630

(207,17 Кб)



Знаменитому шеф-повару Гордону Рамзи автор фейков подкинул нечто запрещенное — по крайней мере, индонезийскому стражу порядка эти пакетики явно не нравятся

940x630

(143,61 Кб)



Полицейский рейд, который стал главным мотивом в серии снимков под названием «Справедливость для всех», задел Ким Кардашьян и Скарлетт Йоханссон

940x630

(138,76 Кб)