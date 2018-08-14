Вписал к себе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 14 Августа 2018 в 11:25:44
Он мастерски «инсценировал» задержание полицией певицы Рианны, сестер Кардашьян и Анджелины Джоли, дал возможность юным Леонардо Ди Каприо и Райану Гослингу почувствовать себя индонезийцами. В большинстве случаев и сам художник присутствует на снимках. На него подписаны тысячи поклонников в Instagram, а лучшие работы, собранные в серии, публикуются на сервисе Behance.
Пэрис Хилтон и Майли Сайрус во время «задержания»940x630
(148,33 Кб)
Леонардо Ди Каприо в несуществующем индонезийском детстве689x630
(159,29 Кб)
Маленькая актриса Дрю Бэрримор в окружении индонезийских девочек940x630
(141,48 Кб)
Бритни Спирс и Кристина Агилера «диснеевских» времен. Правда, позади них совсем не американское, хоть и подобие Диснейленда — парк Дуния Фэнтези940x630
(137,42 Кб)
Ники Минаж в традиционном эпатажном наряде, окруженная традиционно блеклой индонезийской действительностью940x630
(206,98 Кб)
«Туристического тура» в Джакарту удостаиваются не только звезды шоу-бизнеса, но и политики. К примеру, здесь художник представил, как местную маршрутку инспектирует лидер КНДР Ким Чен Ын940x630
(187,66 Кб)
В отдельной серии работ под названием «Альбом наших воспоминаний» Харахап представляет, как выглядели бы мировые знаменитости, родись они в Индонезии. Здесь тихий семейный праздник отмечает хип-хоп-исполнитель The Notorious B.I.G.940x630
(163,82 Кб)
Во вселенной художника знаменитая на весь мир певица Рианна очень стеснительна и живет в городе Бекаси, где у нее есть свой домик940x630
(220,44 Кб)
Еще одну знаменитую певицу Карди Би выдает окружение: повсюду грязные тарелки, странная еда в банках, подвешенные к потолку тушки куриц, а позади — индонезийский художник, старательно выдающий себя за обычного местного жителя504x630
(123,67 Кб)
Курт Кобейн в окружении индонезийских скаутов. «Он вдохновлялся ими, когда писал хит Smell Like A Teen Spirit», — замечает автор отфотошопленного снимка940x630
(192,15 Кб)
Еще совсем юный Райан Гослинг «позирует» рядом с прославленным индонезийским продюсером Deddy Dores940x630
(123,45 Кб)
Досталось в этом массовом «переселении» и баскетболисту Шакилу О’Нилу — его, кажется, унесло на самые задворки индонезийского быта940x630
(207,17 Кб)
Знаменитому шеф-повару Гордону Рамзи автор фейков подкинул нечто запрещенное — по крайней мере, индонезийскому стражу порядка эти пакетики явно не нравятся940x630
(143,61 Кб)
Полицейский рейд, который стал главным мотивом в серии снимков под названием «Справедливость для всех», задел Ким Кардашьян и Скарлетт Йоханссон940x630
(138,76 Кб)
Художник не столько развлекается, сколько пытается обратить внимание на крайне актуальную для Индонезии проблему: китайские смартфоны заполонили страну, но ее жителей так и не научили анализировать сетевую информацию, а не бездумно верить ей. Проблема вирусного распространения фейков стала еще масштабнее и опаснее505x630
(117,64 Кб)
https://www.instagram.com/aganharahap/?hl=ru