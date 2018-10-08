Назарбаев надеется на упрощение визового режима между Казахстаном и Евросоюзом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 08 Октября 2018 в 14:07:02
В ходе церемонии верительные грамоты главе государства вручили чрезвычайные и полномочные послы Китайской Народной Республики Чжан Сяо, Королевства Испания Давид Артуро Карриедо Томас, Государства Израиль Лиат Вексельман, Словацкой Республики Милан Коллар и Европейского Союза Свен-Олов Карлссон.
Нурсултан Назарбаев поздравил всех послов с началом их дипломатической деятельности в Казахстане и пожелал им успехов в деле развития и дальнейшего укрепления межгосударственных отношений.
«Ваша миссия начинается в период важных событий в нашей стране. Нашим стратегическим направлением является вхождение в 30-ку развитых государств мира. В связи с этим мы приняли все необходимые программы и взялись за осуществление комплексных реформ», — сказал глава государства. Президент Казахстана подчеркнул важность установления доверительных межгосударственных отношений в условиях усиления мирового кризиса.
«Недавно в ходе очередного заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке было заметно нарастание “кризиса доверия” между некоторыми государствами. Без доверия ни одна мера, направленная для преодоления кризиса не будет иметь положительный результат», — заявил Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил эффективность проводимой многовекторной внешней политики и усилий Казахстана по разрешению международных и региональных конфликтов. Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на текущем состоянии и перспективах развития отношений между Казахстаном и Китайской Народной Республикой.
«Казахстан уделяет особое внимание развитию разностороннего стратегического сотрудничества с Китаем. С момент установления дипломатических связей мы сформировали образцовую модель межгосударственных отношений, которые развиваются в духе добрососедства и взаимного понимания. Сегодня правительства двух стран ведут активную работу по реализации достигнутых взаимных соглашений. Особое внимание уделяется вопросу сопряжения программы новой экономической политики “Нұрлы жол” и инициативы “Экономического пояса Шелкового пути”», — сказал глава государства.
Президент Казахстана также подчеркнул, что в этом году исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений нашей страны с Европейским Союзом.
«Сегодня наша главная задача — это осуществление Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом, подписанного в 2015 году. Кроме того, необходимо сосредоточить совместные усилия в деле подготовки новой стратегии Брюсселя по отношению к странам Центральной Азии. Мы верим также, что будет найдено верное решение в вопросе упрощения визового режима между Казахстаном и Евросоюзом», — отметил глава государства.
Выступая перед участниками церемонии, Нурсултан Назарбаев указал на стратегический характер отношений между Казахстаном и Королевством Испания. «В июне 2017 года Его Величество Король Испании Фелипе VI впервые посетил Казахстан с официальным визитом и принял участие в церемонии открытия международной выставки “ЭКСПО-2017”. Кроме того, значительный вклад в реализацию наших договоренностей вносят Межправительственная комиссия по сотрудничеству в сфере экономики и промышленности и Деловой совет», — сказал президент Казахстана.
Глава государства также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между Казахстаном и Израилем в различных секторах экономики. «Значительный импульс нашему сотрудничество придали официальный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Казахстан в 2016 году и состоявшийся в его рамках бизнес-форум. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших отношений, в частности, сельском хозяйстве, инновациях и сфере здравоохранения», — отметил Нурсултан Назарбаев.
Отмечая позитивную динамику сотрудничества со Словакией, Президент Казахстана указал на важность увеличения товарооборота и развития новых направлений экономического сотрудничества между двумя странами.
«Активный вклад в укрепление торгово-экономических связей вносит Межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В будущем нам необходимо увеличить товарооборот и определить новые направления развития экономических взаимоотношений», — подчеркнул глава государства.
В завершение церемонии Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил дипломатов с началом их ответственной миссии в Казахстане.
пресс-служба Акорды
Комментарии, по рейтингу, по дате
GogaAshkenaz 08.10.2018 в 16:57:46 # 696958
Цитата: GogaAshkenaz от 08.10.2018 16:57:46
а европейцам насрать что там хочет какой-то диктаторишка...
а европейцам насрать что там хочет какой-то диктаторишка...
Когда диктатор "правильный", то совсем не насрать.