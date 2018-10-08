Ингушетия: новые требования протестующих

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danilov 08 Октября 2018 в 14:49:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лысый от 08.10.2018 15:31:01
А чо в Питере и Москване можно?
А чо в Питере и Москване можно?
Двойные стандарты.
Цитата: КЕДЫ от 08.10.2018 15:16:12
Низзя
Низзя
Можно, однако вопрос в другом- нужно ли?
а федералам остаётся только запастись попкорном и наблюдать
пидералы уже наблюдали, и не раз.
цветочки...
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 08.10.2018 21:47:23
Как раз таки можно, но не нужно! В этом "октагоне", в масштабах сев. кавказа, сами друг-друга с удовольствием перережут, а федералам остаётся только запастись попкорном и наблюдать.
Как раз таки можно, но не нужно! В этом "октагоне", в масштабах сев. кавказа, сами друг-друга с удовольствием перережут, а федералам остаётся только запастись попкорном и наблюдать.
увы не прокатит. В Москвабаде наверное давно не были?
Quote:
увы не прокатит. В Москвабаде наверное давно не были?
В Москвабаде никогда не был, а в Москве последний раз был два года назад. И что не прокатит- наблюдать? Видимо подзабыл как с Дагестаном было. Когда чеченцы начали захватывать селения "братского" народа, который их поддерживал, в Москве долго не реагировали пока те не взвыли. В данной ситуации возможен подобный вариант с некоторыми интерпретациями. Т.е. сначала им дадут вконец разосраться, а уж потом начнут мирить. Главное момент не упустить.
Цитата: Лысый от 08.10.2018 21:49:30
пидералы уже наблюдали, и не раз.
цветочки...
пидералы уже наблюдали, и не раз.
цветочки...
Какой ты, пидера