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Политика
Ингушетия: новые требования протестующих
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danilov 08 Октября 2018 в 14:49:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 08.10.2018 в 15:05:19   # 696938
А чо их ОМОН и росгвардия не разгонит? Воду мутят жи!
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  КЕДЫ 08.10.2018 в 15:16:12   # 696942
Низзя
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  Лысый 08.10.2018 в 15:31:01   # 696944
А чо в Питере и Москване можно?
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  СССР 08.10.2018 в 15:47:18   # 696949
Видно пирожки раздают, горячим питанием обеспечивают протестующих
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  КЕДЫ 08.10.2018 в 17:12:18   # 696962
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  старик 08.10.2018 в 18:33:08   # 696979
Я тоже считаю, что такие решения -только после референдума: имеются печальные примеры с Украиной, Польшей, Чехией, Венгрией, Сербией.
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  ГОРЫНЫЧ 08.10.2018 в 19:18:38   # 696989
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  Лысый 08.10.2018 в 21:26:44   # 697006
можно, но не нужно. ингуши это вам не масквичи с пидербуржцами, если чо. можно в миг получить восьмиугольник после победы хабиба в масштабах сев. кавказа.
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  ГОРЫНЫЧ 08.10.2018 в 21:47:23   # 697014
Как раз таки можно, но не нужно! В этом "октагоне", в масштабах сев. кавказа, сами друг-друга с удовольствием перережут, а федералам остаётся только запастись попкорном и наблюдать.
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  Лысый 08.10.2018 в 21:49:30   # 697015
Quote:
а федералам остаётся только запастись попкорном и наблюдать


пидералы уже наблюдали, и не раз.
цветочки...
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  КЕДЫ 08.10.2018 в 22:02:21   # 697017
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 08.10.2018 21:47:23
Как раз таки можно, но не нужно! В этом "октагоне", в масштабах сев. кавказа, сами друг-друга с удовольствием перережут, а федералам остаётся только запастись попкорном и наблюдать.


увы не прокатит. В Москвабаде наверное давно не были?
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  ГОРЫНЫЧ 08.10.2018 в 22:44:03   # 697028
КЕДЫ 08.10.2018 в 22:02:21 # 697017
Quote:
увы не прокатит. В Москвабаде наверное давно не были?

В Москвабаде никогда не был, а в Москве последний раз был два года назад. И что не прокатит- наблюдать? Видимо подзабыл как с Дагестаном было. Когда чеченцы начали захватывать селения "братского" народа, который их поддерживал, в Москве долго не реагировали пока те не взвыли. В данной ситуации возможен подобный вариант с некоторыми интерпретациями. Т.е. сначала им дадут вконец разосраться, а уж потом начнут мирить. Главное момент не упустить.
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  Ал 08.10.2018 в 23:15:18   # 697035
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