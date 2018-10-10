Назарбаев: многие страны выбрали тупиковый путь, но выход есть

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KAN13 10 Октября 2018 в 16:37:26
Открывая VI съезд лидеров мировых и традиционных религий, глава государства сказал, что нужно выходить на новый уровень взаимодействия.
«Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами. Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, к людям, государствам с призывом о мире и безопасности. Его можно было бы облечь в форму фетвы, энциклики и других посланий, обращений, согласно практики каждой религии», — сказал Назарбаев.
Назарбаев добавил, что мир вошел в турбулентное состояние. Он считает, что благополучие и достаток так и не стали тенденцией развития человечества.
Мировое сообщество не смогло вырваться из зловещего круга недоверия, неприязни и конфликтности, добавил президент.
«Всех нас, и политиков, и религиозных лидеров, не будут не беспокоить санкционные противостояния, межрелигиозные противоречия, торговые войны, загрязнение окружающей среды», — отметил он.
Назарбаев сказал, какой путь ведет страны в тупик.
По мнению президента, государства бросают огромные усилия на то, чтобы соперничать друг с другом, а не сотрудничать.
«Скажем прямо, это глубоко ошибочный, тупиковый путь. Сотни тысяч, миллионы людей вынуждены оставляться родные места. Бесчисленное множество других пропадает без вести. Количество беженцев на планете превысило 65 миллионов человек», — привел президент печальную статистику.
Он добавил, что человечество не находит средства для защиты людей, но тратит деньги столкновения. Между странами, геополитическими блоками возводятся новые стены, новые железные занавеси, а в умах и сердцах людей усиливается взаимная отчужденность, обратил внимание Елбасы.
Назарбаев привел духовным лидерам в пример Астану.
Казахстанский лидер привел собравшимся в пример столицу Казахстана, где есть храмы всех религий.
«Несмотря на то, что большинство наших граждан считают себя мусульманами, это не мешает свободе всех других религий. Вы это можете увидеть, пройдя по Астане рядом стоят храмы различных религий и люди спокойно ходят туда и молятся», — сказал Назарбаев.
В Казахстане удалось сформировать особую модель межконфессионального мира и согласия, заключил он.
Bсточник: Sputniknews.kz