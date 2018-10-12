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Политика
В США заверили, что учтут интересы Казахстана при введении антироссийских санкций
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danilov 12 Октября 2018 в 14:08:33
Экономические интересы Казахстана будут учитываться при рассмотрении в Сенате США различных санкционных законопроектов.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов обсудил с американскими коллегами влияние санкционной политики США в отношении России на Казахстан, сообщается на сайте ведомства. Тимур Сулейменов встретился с представителями госдепартамента США во время своей рабочей поездки в Вашингтон.

"Американская сторона заверила, что экономические санкции в отношении ряда стран не направлены на ключевого партнёра США в регионе – Казахстан. Экономические интересы Казахстана и интересы американских инвесторов в Казахстане будут учитываться при рассмотрении в Сенате различных санкционных законопроектов", – сообщили в министерстве.

Американская и казахстанская стороны договорились минимизировать возможные экономические последствия санкций на экономику Казахстана. Представители США заверили, что готовы содействовать потенциальному членству Казахстана в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Тимур Сулейменов также встретился с министром торговли США Уилбуром Россом, который 24-25 октября посетит Казахстан.

"Министр торговли США выразил надежду, что сторонам удастся подписать конкретные контракты между деловыми кругами двух стран и заключить двусторонние соглашения. Уилбур Росс положительно оценил прогресс в части практической имплементации (реализация международных обязательств – Авт.) защиты прав интеллектуальной собственности в Казахстане", – подчеркнули в министерстве.

В августе 2017 года глава МНЭ Тимур Сулейменов заявил, что санкции, наложенные на РФ Штатами, не оказывают прямого влияния на Казахстан.

https://informburo.kz/novosti/v-ssha-zaverili-chto-uchtut-interesy-kazahstana-pri-vvedenii-antirossiyskih-sankciy-.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Антибиотик 12.10.2018 в 14:24:20   # 697518
Ооо! вот это правильно, давайте улучшайте там отношение и визы эти уберите!))) Я как раз собираюсь сваливать в США
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  КЕДЫ 12.10.2018 в 14:33:42   # 697519
Если бы КЗ в 2010 году не пошел бы по скользской дорожке, подписав невыгодный абсолютно таёжный союз,возможно сейчас совсем другая бы ситуация была в экономике.А сейчас лишь сильные ребята опускают твоего союзника, а тебе говорят- да ты не ссы, мы тебя не тронем)).
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  GoodZone 12.10.2018 в 14:50:05   # 697520
Уже не первый раз вижу, чего стоят слова и уверения амеров и чем заканчивается дружба с ними... Некоторые думают, что они хитрожопее других, но история повторяется по одному и тому же сценарию. Дурак учится на своих ошибках, умный - на ошибках дурака. Похоже мы НОМЕР ПЕРВЫЙ!!!
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  Fotinij 12.10.2018 в 14:53:16   # 697522
Ага. Зарекался козёл капусту не есть
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  Dior 12.10.2018 в 14:55:20   # 697523
Значит амеры намерены "подоить" Казахстан.
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  Konstant 12.10.2018 в 15:29:26   # 697525
Неужели Кеды вы уверены что другая ситуация была бы? Конечно была бы, Гораздо хуже....Америка не умеет дружить не в свою пользу
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  Konstant 12.10.2018 в 15:34:59   # 697528
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран
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  Walter 12.10.2018 в 15:39:12   # 697529
Цитата: КЕДЫ от 12.10.2018 14:33:42
Если бы КЗ в 2010 году не пошел бы по скользской дорожке, подписав невыгодный абсолютно таёжный союз,возможно сейчас совсем другая бы ситуация была в экономике.А сейчас лишь сильные ребята опускают твоего союзника, а тебе говорят- да ты не ссы, мы тебя не тронем)).
точно
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  Лысый 12.10.2018 в 16:39:36   # 697533
Quote:
А сейчас лишь сильные ребята опускают твоего союзника, а тебе говорят- да ты не ссы, мы тебя не тронем)).


Ну если только чирком зацепит, когда мы его пиздить будем.
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  КЕДЫ 12.10.2018 в 16:52:10   # 697536
Цитата: Konstant от 12.10.2018 15:34:59
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран


Весь мир дружит. Не надо смотреть ОРТ и т.п.
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  КЕДЫ 12.10.2018 в 16:55:02   # 697537
Цитата: Konstant от 12.10.2018 15:29:26
Неужели Кеды вы уверены что другая ситуация была бы? Конечно была бы, Гораздо хуже....Америка не умеет дружить не в свою пользу


Я прекрасно помню какая ситуация была в бизнесе до этого союза. В Казахстане имеется ввиду.
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  X-Daemon 12.10.2018 в 17:07:22   # 697539
Цитата: Konstant от 12.10.2018 15:34:59
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран

Корейский полуостров
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  КЕДЫ 12.10.2018 в 17:10:49   # 697541
Цитата: X-Daemon от 12.10.2018 17:07:22
Цитата: Konstant от 12.10.2018 15:34:59
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран

Корейский полуостров


Вся Южная Америка. Кроме Венесуэлы
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  КЕДЫ 12.10.2018 в 17:40:34   # 697547
Вся Африка. Кроме Кубы.
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  GoodZone 12.10.2018 в 17:59:41   # 697549
Цитата: КЕДЫ от 12.10.2018 17:40:34
Вся Африка. Кроме Кубы.



Класс. Ваши познания просто поражают воображение.
Остальное даже комментировать не стану.
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  КЕДЫ 12.10.2018 в 18:07:56   # 697551
Цитата: GoodZone от 12.10.2018 17:59:41
Цитата: КЕДЫ от 12.10.2018 17:40:34
Вся Африка. Кроме Кубы.



Класс. Ваши познания просто поражают воображение.
Остальное даже комментировать не стану.


А что не так? Куба друг Америки стала? Совсем с политикой плохо у вас.
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  Blackadder 12.10.2018 в 18:54:10   # 697553
Quote:
Вся Африка. Кроме Кубы.


И эти люди еще рассуждают о санкциях, экономике, вступлении в ТС...
Я подозревал что на Титусе много людей с незаконченным начальным образованием, теперь в этом утвердился.
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  Konstant 12.10.2018 в 18:58:46   # 697554
То то вся Африка то кайфует от Америки, везде порядок, страны цветут, экономика поёт, а уж про Украину вообще молча, це ваще Европа, по всем показателям
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  Pole13 12.10.2018 в 19:09:53   # 697556
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  старик 12.10.2018 в 19:15:47   # 697557
Да, вы нас сильно не бейте, ведь союзничество с Россией-это так, несерьезно! Мы и поругать ее можем в угоду "великой "нации. Нужны порты-пожалуйста, лаборатории , финансируемые Пентагоном на территории страны-пожалуйста,э военное сотрудничество несмотря на членство в ОДКБ-пожалуйста! Не обижайте нас!
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  Zoggyla 12.10.2018 в 19:15:51   # 697558
В защиту Кеды. Кеды, жги дальше!
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  alpha_portal 12.10.2018 в 19:51:40   # 697574
Цитата: Dior от 12.10.2018 14:55:20
Значит амеры намерены "подоить" Казахстан.

Ха. Они доют и уже давноооо.
Одни кредиты только чего стоют.
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  КЕДЫ 12.10.2018 в 20:23:48   # 697581
Цитата: Blackadder от 12.10.2018 18:54:10
Quote:
Вся Африка. Кроме Кубы.


И эти люди еще рассуждают о санкциях, экономике, вступлении в ТС...
Я подозревал что на Титусе много людей с незаконченным начальным образованием, теперь в этом утвердился.


Вообще то я закончил одну из лучших школ города!! Номер 2 имени Кирова!!! В отличии от Вас.
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  KapitanNemo 12.10.2018 в 20:41:55   # 697583
Имени Кирова вроде была школа номер 9.

Таможенный союз - это экзамен готовности нашей экономики на пути в ВТО, оценка возможностей конкурировать на мировом рынке.
В этом союзе всего три страны, причем не самые продвинутые.
Но даже в таких инкубаторских условиях наши товары и услуги не могут конкурировать.
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