В США заверили, что учтут интересы Казахстана при введении антироссийских санкций

Если бы КЗ в 2010 году не пошел бы по скользской дорожке, подписав невыгодный абсолютно таёжный союз,возможно сейчас совсем другая бы ситуация была в экономике.А сейчас лишь сильные ребята опускают твоего союзника, а тебе говорят- да ты не ссы, мы тебя не тронем)).