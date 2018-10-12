В США заверили, что учтут интересы Казахстана при введении антироссийских санкций

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danilov 12 Октября 2018 в 14:08:33
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов обсудил с американскими коллегами влияние санкционной политики США в отношении России на Казахстан, сообщается на сайте ведомства. Тимур Сулейменов встретился с представителями госдепартамента США во время своей рабочей поездки в Вашингтон.
"Американская сторона заверила, что экономические санкции в отношении ряда стран не направлены на ключевого партнёра США в регионе – Казахстан. Экономические интересы Казахстана и интересы американских инвесторов в Казахстане будут учитываться при рассмотрении в Сенате различных санкционных законопроектов", – сообщили в министерстве.
Американская и казахстанская стороны договорились минимизировать возможные экономические последствия санкций на экономику Казахстана. Представители США заверили, что готовы содействовать потенциальному членству Казахстана в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Тимур Сулейменов также встретился с министром торговли США Уилбуром Россом, который 24-25 октября посетит Казахстан.
"Министр торговли США выразил надежду, что сторонам удастся подписать конкретные контракты между деловыми кругами двух стран и заключить двусторонние соглашения. Уилбур Росс положительно оценил прогресс в части практической имплементации (реализация международных обязательств – Авт.) защиты прав интеллектуальной собственности в Казахстане", – подчеркнули в министерстве.
В августе 2017 года глава МНЭ Тимур Сулейменов заявил, что санкции, наложенные на РФ Штатами, не оказывают прямого влияния на Казахстан.
https://informburo.kz/novosti/v-ssha-zaverili-chto-uchtut-interesy-kazahstana-pri-vvedenii-antirossiyskih-sankciy-.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 12.10.2018 в 14:24:20 # 697518
Цитата: КЕДЫ от 12.10.2018 14:33:42точно
Если бы КЗ в 2010 году не пошел бы по скользской дорожке, подписав невыгодный абсолютно таёжный союз,возможно сейчас совсем другая бы ситуация была в экономике.А сейчас лишь сильные ребята опускают твоего союзника, а тебе говорят- да ты не ссы, мы тебя не тронем)).
Если бы КЗ в 2010 году не пошел бы по скользской дорожке, подписав невыгодный абсолютно таёжный союз,возможно сейчас совсем другая бы ситуация была в экономике.А сейчас лишь сильные ребята опускают твоего союзника, а тебе говорят- да ты не ссы, мы тебя не тронем)).
А сейчас лишь сильные ребята опускают твоего союзника, а тебе говорят- да ты не ссы, мы тебя не тронем)).
Ну если только чирком зацепит, когда мы его пиздить будем.
Цитата: Konstant от 12.10.2018 15:34:59
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран
Весь мир дружит. Не надо смотреть ОРТ и т.п.
Цитата: Konstant от 12.10.2018 15:29:26
Неужели Кеды вы уверены что другая ситуация была бы? Конечно была бы, Гораздо хуже....Америка не умеет дружить не в свою пользу
Неужели Кеды вы уверены что другая ситуация была бы? Конечно была бы, Гораздо хуже....Америка не умеет дружить не в свою пользу
Я прекрасно помню какая ситуация была в бизнесе до этого союза. В Казахстане имеется ввиду.
Цитата: Konstant от 12.10.2018 15:34:59
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран
Корейский полуостров
Цитата: X-Daemon от 12.10.2018 17:07:22
Корейский полуостров
Цитата: Konstant от 12.10.2018 15:34:59
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран
А назовите хоть что то положительное от дружбы с США, причем конкретный случай, после которого хорошо стране стало, кроме нефтеносных стран
Корейский полуостров
Вся Южная Америка. Кроме Венесуэлы
Класс. Ваши познания просто поражают воображение.
Остальное даже комментировать не стану.
Цитата: GoodZone от 12.10.2018 17:59:41
Класс. Ваши познания просто поражают воображение.
Остальное даже комментировать не стану.
Класс. Ваши познания просто поражают воображение.
Остальное даже комментировать не стану.
А что не так? Куба друг Америки стала? Совсем с политикой плохо у вас.
Blackadder 12.10.2018 в 18:54:10 # 697553
Вся Африка. Кроме Кубы.
И эти люди еще рассуждают о санкциях, экономике, вступлении в ТС...
Я подозревал что на Титусе много людей с незаконченным начальным образованием, теперь в этом утвердился.
Цитата: КЕДЫ от 12.10.2018 18:07:56
А что не так? Куба друг Америки стала? Совсем с политикой плохо у вас.
Цитата: GoodZone от 12.10.2018 17:59:41
Класс. Ваши познания просто поражают воображение.
Остальное даже комментировать не стану.
Класс. Ваши познания просто поражают воображение.
Остальное даже комментировать не стану.
А что не так? Куба друг Америки стала? Совсем с политикой плохо у вас.
alpha_portal 12.10.2018 в 19:51:40 # 697574
Цитата: Dior от 12.10.2018 14:55:20
Значит амеры намерены "подоить" Казахстан.
Значит амеры намерены "подоить" Казахстан.
Ха. Они доют и уже давноооо.
Одни кредиты только чего стоют.
Цитата: Blackadder от 12.10.2018 18:54:10
Quote:
И эти люди еще рассуждают о санкциях, экономике, вступлении в ТС...
Я подозревал что на Титусе много людей с незаконченным начальным образованием, теперь в этом утвердился.
Quote:
Вся Африка. Кроме Кубы.
И эти люди еще рассуждают о санкциях, экономике, вступлении в ТС...
Я подозревал что на Титусе много людей с незаконченным начальным образованием, теперь в этом утвердился.
Вообще то я закончил одну из лучших школ города!! Номер 2 имени Кирова!!! В отличии от Вас.
KapitanNemo 12.10.2018 в 20:41:55 # 697583
Таможенный союз - это экзамен готовности нашей экономики на пути в ВТО, оценка возможностей конкурировать на мировом рынке.
В этом союзе всего три страны, причем не самые продвинутые.
Но даже в таких инкубаторских условиях наши товары и услуги не могут конкурировать.