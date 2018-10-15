Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Узбекистан предоставит воздушное пространство для российской военной авиации
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Октября 2018 в 14:03:43
12 октября, во время проходившего в Ташкенте заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ (Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана), было заключено несколько значимых договоров в области укрепления и развития военного сотрудничества.

Во-первых, главы военных ведомств России и Узбекистана - генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов - подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией, о чем сообщает официальный сайт министерства обороны России. Соглашение также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолётами беспосадочные полёты. Помимо этого министры обороны подписали План сотрудничества своих ведомств на 2019 год.

Понятно, что речь идет исключительно о возможности для полетов в Узбекистане и через Узбекистан российских военных самолетов – для узбекской авиации в России не существует военных задач, кроме участия в каких-нибудь совместных учениях.

Можно ли назвать это первым шагом к появлению на территории Узбекистана одной или нескольких российских военных баз или аэродромов, судить пока рано. Но то, что узбекско-российское военное сотрудничество имеет тенденцию к росту, совершенно очевидно.

Во-вторых, Министерство обороны Узбекистана 11 октября утвердило планы военного сотрудничества на 2019 год с оборонными ведомствами Азербайджана и Белоруссии.

Узбекистан и Белоруссия договорились сотрудничать в области военной топографии, геодезии, картографии и навигации, проводить совместные учения, а также готовить научно-педагогические кадры. С министерством обороны Азербайджана Узбекистан планирует обмениваться опытом в области военного образования, кроме того, узбекские военные специалисты будут наблюдателями на международных учениях в Азербайджане.

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов сообщил, что республика активизировала военное и военно-техническое сотрудничество практически со всеми странами СНГ.

«Наша встреча проходит в условиях быстро меняющейся международной обстановки, растущей геополитической напряженности, продолжающейся радикализации и активизации религиозного фанатизма, обострения конфликтной ситуации в нашем ближнем и дальнем окружении», - сказал он во время встречи, и добавил, что результаты заседания будут способствовать совершенствованию системы многостороннего военного сотрудничества.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12199445@egNews

http://www.fergananews.com/news/33297

https://www.gazeta.uz/ru/2018/10/12/defence/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 15.10.2018 в 23:38:44   # 697868
Можно подумать оно было закрыто.
Кто скажет что если бы Российский боевой самолёт пролетит над Узбекистаном. Что его бы сбили ???
Напишите официально подписали и всё.

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь