Узбекистан предоставит воздушное пространство для российской военной авиации

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danilov 15 Октября 2018 в 14:03:43
Во-первых, главы военных ведомств России и Узбекистана - генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов - подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией, о чем сообщает официальный сайт министерства обороны России. Соглашение также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолётами беспосадочные полёты. Помимо этого министры обороны подписали План сотрудничества своих ведомств на 2019 год.
Понятно, что речь идет исключительно о возможности для полетов в Узбекистане и через Узбекистан российских военных самолетов – для узбекской авиации в России не существует военных задач, кроме участия в каких-нибудь совместных учениях.
Можно ли назвать это первым шагом к появлению на территории Узбекистана одной или нескольких российских военных баз или аэродромов, судить пока рано. Но то, что узбекско-российское военное сотрудничество имеет тенденцию к росту, совершенно очевидно.
Во-вторых, Министерство обороны Узбекистана 11 октября утвердило планы военного сотрудничества на 2019 год с оборонными ведомствами Азербайджана и Белоруссии.
Узбекистан и Белоруссия договорились сотрудничать в области военной топографии, геодезии, картографии и навигации, проводить совместные учения, а также готовить научно-педагогические кадры. С министерством обороны Азербайджана Узбекистан планирует обмениваться опытом в области военного образования, кроме того, узбекские военные специалисты будут наблюдателями на международных учениях в Азербайджане.
Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов сообщил, что республика активизировала военное и военно-техническое сотрудничество практически со всеми странами СНГ.
«Наша встреча проходит в условиях быстро меняющейся международной обстановки, растущей геополитической напряженности, продолжающейся радикализации и активизации религиозного фанатизма, обострения конфликтной ситуации в нашем ближнем и дальнем окружении», - сказал он во время встречи, и добавил, что результаты заседания будут способствовать совершенствованию системы многостороннего военного сотрудничества.
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12199445@egNews
http://www.fergananews.com/news/33297
https://www.gazeta.uz/ru/2018/10/12/defence/