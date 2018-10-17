Назарбаев поделился советом, как правильно стареть

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danilov 17 Октября 2018 в 12:56:58
"Но лучше стареть. Тогда говорит: "Слава создатель, что я дожил до этих лет, воспитал детей, увидел сам жизнь и жив и здоров сейчас. Пусть моя страна, мой народ живет спокойно в благополучии", - продолжил мысль Глава государства.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Без работы. Без будущей пенсии.
А так всё правильно.
Программа 2030 -50 нам поможет.
Даа мечтать не вредно.
MишаМашкевич 17.10.2018 в 13:47:35 # 698115
Некогда нам, честно думать о старости. Нам бы хотя бы год прожить.