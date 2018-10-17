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Политика
Назарбаев поделился советом, как правильно стареть
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danilov 17 Октября 2018 в 12:56:58
"Стариков раньше называли народными мстителями - сидит дома, чем-то недоволен. Надо уметь стареть, хорошо стареть надо. Что такое плохо стареть... Сидит и говорит: "Плохо стареть. Вот если бы жена была хорошая, я бы лучше был. Если бы друзья были хорошие, я бы еще лучше был бы. Если бы правительство мне не мешало, я бы вообще...", - рассказал Нурсултан Назарбаев в ходе посещения объектов в Актобе.
"Но лучше стареть. Тогда говорит: "Слава создатель, что я дожил до этих лет, воспитал детей, увидел сам жизнь и жив и здоров сейчас. Пусть моя страна, мой народ живет спокойно в благополучии", - продолжил мысль Глава государства.
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  Маке0912 17.10.2018 в 13:10:57   # 698107
Дожить бы до этих дней.
Без работы. Без будущей пенсии.
А так всё правильно.
Программа 2030 -50 нам поможет.
Даа мечтать не вредно.
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  MишаМашкевич 17.10.2018 в 13:47:35   # 698115
Есть реклама одного чая. Где новый казах бай, скачет на лошаде и приходит в новый дом с панорамными окнами. Бежит к нему подчинённый(по степи, приехал на машине) , чтобы он подписал бумаги. А у того бая нирвана, дзен познал в степи. Останавливает его и просит попить с ним чай(человеку который неизвестно сколько ехал, ему бы быстрее дела решить) и потом только подписать доки.
Некогда нам, честно думать о старости. Нам бы хотя бы год прожить.
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  Zoggyla 17.10.2018 в 13:48:55   # 698116
Надо бы спросить у туристов с ЭТУ как правильно стареть, да и у соседа шахтера поинтересоваться.
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