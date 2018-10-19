Участие Президента Казахстана в церемонии возложения цветов к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев»

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едридмадрид 19 Октября 2018 в 12:52:28
Участие в церемонии возложения цветов к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев»
г. Хельсинки, Финляндская Республика
В завершение официального визита в Финляндскую Республику Глава государства возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев», установленному над братской могилой финских солдат в мемориальном комплексе «Хиетаниеми», и почтил память погибших сынов финского народа.
В торжественной церемонии возложения также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_other_events/uchastie-v-ceremonii-vozlozheniya-cvetov-k-mogile-karla-mannergeima-i-pamyatniku-krest-geroev#2
Комментарии, по рейтингу, по дате
Только что?
Цитата: КЕДЫ от 19.10.2018 13:05:08блок ада
Если я правильно понял, здесь надо что то типа между строк прочитать-уловить?
Только что?
Если я правильно понял, здесь надо что то типа между строк прочитать-уловить?
Только что?