Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Участие Президента Казахстана в церемонии возложения цветов к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 19 Октября 2018 в 12:52:28
17 октября 2018
Участие в церемонии возложения цветов к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев»
г. Хельсинки, Финляндская Республика


2500x1271
(555,02 Кб)

2500x1314
(547,06 Кб)


В завершение официального визита в Финляндскую Республику Глава государства возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев», установленному над братской могилой финских солдат в мемориальном комплексе «Хиетаниеми», и почтил память погибших сынов финского народа.

В торжественной церемонии возложения также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_other_events/uchastie-v-ceremonii-vozlozheniya-cvetov-k-mogile-karla-mannergeima-i-pamyatniku-krest-geroev#2
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 19.10.2018 в 12:55:11   # 698385
%)
поощрить | покарать
  КЕДЫ 19.10.2018 в 13:05:08   # 698387
Если я правильно понял, здесь надо что то типа между строк прочитать-уловить?
Только что?
поощрить | покарать
  КЕДЫ 19.10.2018 в 13:07:47   # 698388
Плащ у "папы" охуительный. Тоже такой на осень хочу.
поощрить | покарать
  Zoggyla 19.10.2018 в 13:17:24   # 698390
Цитата: КЕДЫ от 19.10.2018 13:05:08
Если я правильно понял, здесь надо что то типа между строк прочитать-уловить?
Только что?
блок ада
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь