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едридмадрид 19 Октября 2018 в 13:12:19
Встреча с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном
г. Брюссель, Королевство Бельгия
По прибытии на церемонию открытия 12-го Саммита Форума «Азия – Европа» (АСЕМ) Президент Казахстана встретился с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном.
Глава государства подчеркнул, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 26 лет, в течение которых сформирована вся необходимая договорно-правовая база.
- Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объем взаимного товарооборота может достичь 5 млрд долларов США, - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь Э.Макрон поприветствовал Главу государства и отметил символичность проведения встречи в год 10-летия заключения Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией.
- Господин Президент, мне вдвойне приятно познакомиться с Вами, поскольку это наша первая совместная встреча с момента моего вступления в должность. Я надеюсь обсудить с Вами целый ряд вопросов и услышать Вашу точку зрения, - сказал Президент Франции.
В ходе продолжительной встречи, которая прошла в доверительной атмосфере, были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также состоялся открытый обмен мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.
http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_visits/vstrecha-s-prezidentom-francuzskoi-respubliki-emmanyuelem-makronom#3
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MишаМашкевич 19.10.2018 в 19:07:18 # 698477