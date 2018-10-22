Трамп назвал потоки мигрантов позором для демократов

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danilov 23 Октября 2018 в 10:11:43
Трамп также заявил, что сейчас принимаются полномасштабные усилия, чтобы остановить натиск незаконных мигрантов, которые пытаются пересечь границу США. Глава Белого дома подчеркнул, что люди сначала должны попросить убежища у Мексики, а если они этого не сделают, то им США откажут, пишет РИА Новости.
Караван гондурасских мигрантов находится на границе Мексики с Гватемалой. По оценке президента Гватемалы Джимми Моралеса, в нем насчитывается 4,5-5 тысяч человек. В пятницу несколько десятков человек предприняли попыткупрорваться через границу, в результате ранения получили шесть мексиканских полицейских.
МВД Мексики сообщило в субботу, что получило от граждан Гондураса на границе 640 прошений об убежище в стране. В первую очередь такие заявления принимаются от женщин, детей и подростков, а также людей преклонного возраста. Документы гондурасские граждане подают в Сьюдад-Идальго недалеко от границы с Гватемалой на территории Мексики, а затем переправляются во временные убежища для их размещения.
https://rg.ru/2018/10/22/tramp-nazval-potoki-migrantov-pozorom-dlia-demokratov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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