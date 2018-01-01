«Севастополь просто забыли»: Путин объяснил, почему город не был украинским

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danilov 23 Октября 2018 в 10:14:43
Глава государства напомнил, что Севастополь при передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР, как и сейчас, был городом центрального подчинения, однако передача его Украине юридически не оформлялась.
Владимир Путин также отметил, что сама передача Крыма Украине была незаконной. «Решение было принято Президиумом Верховного совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного совета СССР. А по закону нужно было утверждать верховными советами республик и Верховным советом СССР», — пояснил он.
«Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — отметил президент.
https://regnum.ru/news/2505384.html
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