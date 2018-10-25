Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Октября 2018 в 10:16:00
За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат (!!!), 11 парламентариев воздержались, один высказался против. В голосовании не участвовали фракции РПА, "Дашнакцутюн" и блок Царукяна.
"Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", — сказал Пашинян.
У парламентских фракций есть еще одна неделя на выдвижение кандидата в премьеры.
Ранее глава провластной парламентской фракции "Елк" ("Исход") Лена Назарян сообщила о выдвижении Пашиняна на пост премьера, чтобы добиться роспуска парламента. По ее словам, формальное выдвижение необходимо в рамках конституционной процедуры. Для роспуска парламента и назначения досрочных выборов депутаты должны не избрать главу правительства на двух заседаниях.
Пашинян подал в отставку с поста премьера 16 октября. Он рассчитывает на проведение внеочередных выборов в декабре.
В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" ("Исход"), еще семью — партия "Дашнакцутюн".
https://ria.ru/world/20181024/1531374583.html?referrer_block=index_main_5
Комментарии, по рейтингу, по дате
Blackadder 25.10.2018 в 11:30:44 # 699201
http://dihlofos.kz/politic/972-revolyuciya-ne-otkladyvaetsya-chto-oznachaet-otstavka-pashinyana.html