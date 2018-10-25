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danilov 25 Октября 2018 в 20:17:52
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Ratkhan
25.10.2018 в 20:28:49
# 699258
Когда я сдохну, тогда виднее будеть!
А во общем, че за тупой вопрос, хотя знаете ответа?!.....
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Pole13
25.10.2018 в 20:46:21
# 699262
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Dior
26.10.2018 в 01:55:46
# 699314
Дай Бог президенту здоровья. Еще пусть сидит лет пять. Дела скоро свои в КЗ завершу. И можете, что хотите хоть радужным, хоть оранжевым, хоть каким цветом делать.
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