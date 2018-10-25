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danilov 25 Октября 2018 в 20:17:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ratkhan 25.10.2018 в 20:28:49   # 699258
Когда я сдохну, тогда виднее будеть!
А во общем, че за тупой вопрос, хотя знаете ответа?!.....
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  Pole13 25.10.2018 в 20:46:21   # 699262

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  Dior 26.10.2018 в 01:55:46   # 699314
Дай Бог президенту здоровья. Еще пусть сидит лет пять. Дела скоро свои в КЗ завершу. И можете, что хотите хоть радужным, хоть оранжевым, хоть каким цветом делать.
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