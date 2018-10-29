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Политика
Четырехсторонний саммит превратил Стамбул в центр мировой политики
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danilov 29 Октября 2018 в 10:38:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 29.10.2018 в 12:33:04   # 699598
Причем тут Франция и Германия? Разве не они бомбили Сирию? Их вообще нельзя выпускать за пределы их стран, потому что куда бы они не пришли со своей гребаной "демократией" -там кровь и разруха.
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  X-Daemon 29.10.2018 в 13:03:52   # 699601
Цитата: старик от 29.10.2018 12:33:04
Причем тут Франция и Германия? Разве не они бомбили Сирию? Их вообще нельзя выпускать за пределы их стран, потому что куда бы они не пришли со своей гребаной "демократией" -там кровь и разруха.

Вот поэтому и пригласили чтоб не бомбили.
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  гримм 29.10.2018 в 13:12:47   # 699602
Цитата: старик от 29.10.2018 12:33:04
Причем тут Франция и Германия? Разве не они бомбили Сирию? Их вообще нельзя выпускать за пределы их стран, потому что куда бы они не пришли со своей гребаной "демократией" -там кровь и разруха.

они же НАТО, а во главе сами знаете кто, раз с первыми неудаётся договорится, ВВ приходится убеждать вторых!
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