Четырехсторонний саммит превратил Стамбул в центр мировой политики

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Октября 2018 в 10:38:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 29.10.2018 12:33:04
Причем тут Франция и Германия? Разве не они бомбили Сирию? Их вообще нельзя выпускать за пределы их стран, потому что куда бы они не пришли со своей гребаной "демократией" -там кровь и разруха.
Причем тут Франция и Германия? Разве не они бомбили Сирию? Их вообще нельзя выпускать за пределы их стран, потому что куда бы они не пришли со своей гребаной "демократией" -там кровь и разруха.
Вот поэтому и пригласили чтоб не бомбили.
Цитата: старик от 29.10.2018 12:33:04
Причем тут Франция и Германия? Разве не они бомбили Сирию? Их вообще нельзя выпускать за пределы их стран, потому что куда бы они не пришли со своей гребаной "демократией" -там кровь и разруха.
Причем тут Франция и Германия? Разве не они бомбили Сирию? Их вообще нельзя выпускать за пределы их стран, потому что куда бы они не пришли со своей гребаной "демократией" -там кровь и разруха.
они же НАТО, а во главе сами знаете кто, раз с первыми неудаётся договорится, ВВ приходится убеждать вторых!