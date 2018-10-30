Абаев о блокировке интернета: любые разговоры на эту тему - спекуляция

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едридмадрид 30 Октября 2018 в 22:44:55
В первой половине дня, после заседания правительства журналисты пытались выяснить у министра, что означает термин «чрезвычайная ситуация социального характера», а также как соотносится блокировка интернета с необходимостью скорейшего оповещения населения в случае ЧС. Министр пообещал проконсультироваться и ответить позднее через социальные сети.
Несколько часов спустя на своей странице в Facebook министр опубликовал ответы на два вопроса.
«Как я и обещал сегодня журналистам, публикую разъяснение на своей официальной странице, - написал Абаев в Facebook. - Вопрос 1: по какому принципу были выбраны именно данные государственные органы?
Ответ: на самом деле этим постановлением сокращен список госорганов, обладающих упомянутым правом. Согласно старому постановлению (от 2004) аналогичный перечень состоял из 22 субъектов (!), среди которых были структурные подразделения министерств культуры и спорта, сельского хозяйства, образования и науки и т.д.
Что касается нового списка, то все они имеют непосредственное отношение к ликвидации ЧС».
«Вопрос 2: что в целом означает «право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи» и относится ли к нему право на блокировку интернета?
Ответ: В случае возникновения чрезвычайной ситуации государству могут потребоваться все имеющиеся каналы связи для оповещения граждан, например телевидение или радио. Так вот постановление разрешает государству отключить любой теле- или радиоканал, вещающий на территории Казахстана, для того, чтобы известить людей о катаклизме и провести соответствующий инструктаж. Этот алгоритм и означает понятие «приоритетного использования» властями сетей и средств связи», - продолжил он.
Министр отметил, что «конечно, интернет подпадает под категорию «сеть и средства связи», однако в данном случае полное отключение сети интернет для его приоритетного использования государством является бессмысленным».
«Таким образом, во-первых, данное постановление, по сути, не дает никаких новых полномочий государству. Все они действуют с 2004. Во-вторых, документ регламентирует полномочия госорганов по коммуникационной работе в условиях ЧС, что является общепринятой мировой практикой. И, в-третьих, данное постановление не про «блокировки интернета и социальных сетей». Любые разговоры на эту тему – спекуляция», - заключил Абаев.
Ранее сообщалось, что в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым приостанавливать действие сетей и средств связи смогут генпрокуратура, КНБ, МВД и министерство обороны «при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения».
https://forbes.kz/process/technologies/abaev_o_blokirovke_interneta_lyubyi e_razgovoryi_na_etu_temu_-_spekulyatsiya/
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