Сагадиев: учителя не обязаны готовить учеников к ЕНТ
danilov 31 Октября 2018 в 17:06:16
"У учителей нет такой прямой обязанности, и никогда не было. Просто когда-то были рейтинги у школ, связанные с ЕНТ, и оно превратилось в какой-то экзамен всей жизни. У учителей нет такой обязанности, они должны готовить детей к взрослой жизни, давать им необходимые знания, возможность самим учиться и поступать в дальнейшем в высшие учебные заведения. ЕНТ — лишь один из экзаменов", — сообщил министр образования Казахстана.