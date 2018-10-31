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Политика
Сагадиев: учителя не обязаны готовить учеников к ЕНТ
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danilov 31 Октября 2018 в 17:06:16
"У учителей нет такой прямой обязанности, и никогда не было. Просто когда-то были рейтинги у школ, связанные с ЕНТ, и оно превратилось в какой-то экзамен всей жизни. У учителей нет такой обязанности, они должны готовить детей к взрослой жизни, давать им необходимые знания, возможность самим учиться и поступать в дальнейшем в высшие учебные заведения. ЕНТ — лишь один из экзаменов", — сообщил министр образования Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 31.10.2018 в 17:23:43   # 699933
У меня такое чувство что Сагинтаеву кто то дал четкую команду сделать из будущего поколения безграмотных людей. То оплату за университет в свободное плавание отправит ( щас за год обучения свыше 1 млн. Тенге стоит) теперь ещё и хочет что бы ент не кто не смог сдать.
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