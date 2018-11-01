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Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики
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danilov 01 Ноября 2018 в 10:55:32
«Приоритетом становится привлечение в Россию русских и русскоязычных соотечественников, способных без проблем влиться в российское общество»
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строитель
01.11.2018 в 12:21:17
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