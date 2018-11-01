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Политика
Елизавета II планирует отдать трон сыну Чарльзу через три года
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danilov 01 Ноября 2018 в 11:56:27
Королева Великобритании Елизавета II заявила о своих планах передать правление старшему сыну принцу Уэльскому Чарльзу после своего следующего юбилея – в 95 лет она намерена отойти от дел. Однако в СМИ сообщается, что она хочет отдать Чарльзу статус принца-регента, то есть, переложить на него все формальности, но остаться для своего народа единственной королевой.

По закону, регент должен быть старше 21 года и иметь британское подданство – эти правило заключил еще Георг IV.

Напомним, монархом Елизавета II стала в 1952 году, когда ей было 25 лет. Еще в 2015 году она побила рекорд королевы Виктории по времени правления, а в 2016 году стала самым долгоправящим монархом во всем мире. В апреле этого года царской особе исполнилось 92 года, а значит, ее сын может надеяться на получение нового статуса уже через три года.

Стоит отметить, что принц Уэльский дольше всех в истории Британии ждет своей очереди на трон. Наследником он стал еще в три года, а 14 ноября отметит свой юбилей – 70 лет....

Источник: https://politexpert.net/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 01.11.2018 в 12:08:24   # 700011
Через 3?
Дотянет ли ? (простигосподи)
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  shy_ric 01.11.2018 в 12:10:00   # 700012
помрет еще Чарльз не дождавшись трона (( вот будет фокус
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