Елизавета II планирует отдать трон сыну Чарльзу через три года

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danilov 01 Ноября 2018 в 11:56:27
По закону, регент должен быть старше 21 года и иметь британское подданство – эти правило заключил еще Георг IV.
Напомним, монархом Елизавета II стала в 1952 году, когда ей было 25 лет. Еще в 2015 году она побила рекорд королевы Виктории по времени правления, а в 2016 году стала самым долгоправящим монархом во всем мире. В апреле этого года царской особе исполнилось 92 года, а значит, ее сын может надеяться на получение нового статуса уже через три года.
Стоит отметить, что принц Уэльский дольше всех в истории Британии ждет своей очереди на трон. Наследником он стал еще в три года, а 14 ноября отметит свой юбилей – 70 лет....
Источник: https://politexpert.net/