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Медведев посетил Казахстан
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danilov 02 Ноября 2018 в 11:52:33
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старик
02.11.2018 в 13:03:53
# 700203
На хрен он здесь нужен!
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Рамзес
02.11.2018 в 13:29:29
# 700208
Цитата:
старик
от
02.11.2018 13:03:53
На хрен он здесь нужен!
Он и в России не нужен , от него одни проблемы.Вова дал порулить так войну чуть не просрал.
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