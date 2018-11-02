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Политика
Медведев посетил Казахстан
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danilov 02 Ноября 2018 в 11:52:33
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  старик 02.11.2018 в 13:03:53   # 700203
На хрен он здесь нужен!
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  Рамзес 02.11.2018 в 13:29:29   # 700208
Цитата: старик от 02.11.2018 13:03:53
На хрен он здесь нужен!

Он и в России не нужен , от него одни проблемы.Вова дал порулить так войну чуть не просрал.
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