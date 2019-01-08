МИД Армении о драке в Караганде: Это уголовный инцидент на бытовой почве

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danilov 08 Января 2019 в 11:50:27
Еще 3 января посольство Армении в Казахстане выступило с заявлением. "Глубоко скорбим в связи с трагическим инцидентом, унесшим человеческую жизнь. Приносим свои соболезнования родным и близким погибшего. Уверены, что следствие прояснит все обстоятельства происшедшего, все виновные будут найдены и понесут наказание в соответствии с Законом.
Казахстан - многонациональное государство, где традиционно царит межнациональное согласие и исключительная толерантность к этническим меньшинствам.
Надеемся, что средства массовой информации будут ссылаться на официальные источники и не будут распространять в социальных сетях непроверенную информацию, которая может стать источником манипуляции общественным мнением и придать этой трагедии оттенок конфликта на межнациональной почве", - говорится в тексте заявления.
По словам Шаварша Кочаряна, призыв, озвученный в заявлении армянского посольства, "остается актуальным". "Тем не менее в Армении появились отдельные заявления, не учитывающие ни официальной позиции нашей страны, которая отражена, в частности, в заявлении посольства Армении, ни чрезвычайно чувствительного характера этого вопроса для наших соотечественников, проживающих в Караганде", - сообщает МИД Армении.
"МИД Армении и посольство Армении в Казахстане с самого начала поддерживают постоянную связь с властями Казахстана, ответственными структурами на уровне лиц, уполномоченных на принятие решений. Эти прямые контакты между ведомствами Армении и Казахстана продолжаются.
Обе стороны исходят из единой позиции: это уголовный инцидент на бытовой почве и нужно строжайшим образом исключать попытки придания ему межнационального оттенка. Казахстанской стороной предоставлены все заверения о том, что будут приняты соответствующие меры для установления контроля за ситуацией и исключения подобных проявлений. И эти меры принимаются. Посольство также поддерживает круглосуточную связь с руководителями общинных структур", - подчеркнул заместитель министра иностранных дел Армении.
"Понимая обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией, мы призываем советников и специалистов проявлять максимально ответственную позицию в своих заявлениях по этому чрезвычайно чувствительному вопросу и не поддаваться соблазну популизма и провокаций. Это сверхчувствительный вопрос, и любые попытки придания ему межнационального оттенка осудительны и неприемлемы", - отметил Кочарян.
Как сообщалось ранее, 1 января возле одного из ресторанов Караганды с признаками насильственной смерти обнаружен труп 23-летнего мужчины. Одновременно в ходе следствия было установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24 до 27 лет. Как стало известно позже, двое из них были отпущены домой и находятся на амбулаторном лечении.
В воскресенье, 6 января, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов встретился с родственниками погибшего в результате драки и пообещал наказать виновных.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/mid-armenii-drake-karagande-ugolovnyiy-intsident-byitovoy-360956/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 08.01.2019 14:06:45
Вопрос какого хуя МИД Армении делает какие-то заявления? Все участники этого происшествия граждане Казахстана. И разбираться надо здесь а не извне.
Вопрос какого хуя МИД Армении делает какие-то заявления? Все участники этого происшествия граждане Казахстана. И разбираться надо здесь а не извне.
Вне зависимости, правы или нет-они совершенно правильно делают, защищают своих. Такое у нас тут осуждают и называют национализмом
Цитата: Walter от 08.01.2019 14:06:45
Вопрос какого хуя МИД Армении делает какие-то заявления? Все участники этого происшествия граждане Казахстана. И разбираться надо здесь а не извне.
Вопрос какого хуя МИД Армении делает какие-то заявления? Все участники этого происшествия граждане Казахстана. И разбираться надо здесь а не извне.
Это на фоне национальной розни идёт, все разделились и общаются исключительно по своей национальности ну не все а большинство!
Это идёт в первую очередь от того что везде слышу "КАЗАК ЕЛI", а как быть остальным национальностям, так получается ущемляют остальных!!! Подобное происходило и в России, ну там это вроде утихло...