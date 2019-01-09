Касымов встретился с послом Армении

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danilov 09 Января 2019 в 17:59:33
Сообщается, что глава МВД и посол Армении обменялись мнениями о состоянии и перспективах казахстанско-армянского сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и общественной безопасности.
Стороны выразили готовность продолжить укреплять двухстороннее взаимодействие по интересующим направлениям. Как отметили в министерстве, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kasyimov-vstretilsya-s-poslom-armenii-361078/