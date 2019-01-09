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Политика
Касымов встретился с послом Армении
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danilov 09 Января 2019 в 17:59:33
Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Армении в Казахстане Гагиком Галачяном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что глава МВД и посол Армении обменялись мнениями о состоянии и перспективах казахстанско-армянского сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Стороны выразили готовность продолжить укреплять двухстороннее взаимодействие по интересующим направлениям. Как отметили в министерстве, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kasyimov-vstretilsya-s-poslom-armenii-361078/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  A5 09.01.2019 в 18:26:27   # 708274
Зачем скрывать вопросы, которые рассматривались? ясно, что был разговор об убийстве и драке в Караганде!
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