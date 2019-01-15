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Политика
КНДР и Китай: Один пояс один путь
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danilov 15 Января 2019 в 14:46:03
С.Корея может присоединиться к Китайскому проекту "Один Пояс Один Путь". Идут переговоры между Китаем и С.Кореей - BBG.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 15.01.2019 в 19:11:24   # 709055

Сдается мне что товарища Си тошнит от этого рукопожатия .
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