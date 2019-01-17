В МИК назвали субъективной низкую оценку свободы слова в Казахстане от экспертов из США

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danilov 17 Января 2019 в 11:41:36
В Министерстве информации и коммуникаций прокомментировали низкие баллы Казахстана в Индексе свободы человека (ИЧС), в котором, в частности, оценивались политическое давление и контроль над СМИ. Исследования проводил вашингтонский исследовательский Институт Катона. В целом по всем показателям Казахстан занял 90-е место из 162 стран.
"В ежегодном докладе о состоянии ИЧС в мире за 2018 год не указаны причины ухудшения позиций Казахстана в рейтинге, в том числе по свободе выражения и информации. На снижение позиций Казахстана в ИЧС повлияли и другие субиндексы. Например, по свободе религии снижение с 6,5 балла в 2017 году до 5,5 балла в 2018 году", – написали в МИК РК в ответе на официальный запрос Informburo.kz.
Министерство в своей работе принимает во внимание результаты международных исследований и оценок, касающихся уровня свободы слова. Но подходы подобных рейтингов в ведомстве считают субъективными.
"Анализ открытых источников говорит о том, что в данных видах исследований превалируют субъективные экспертные оценки, а не статистические показатели, что приводит к существенным различиям в оценках. Кроме того, отсутствие объективных критериев приводит к несопоставимости страновых результатов в различных рейтингах оценки свободы выражения мнений. Например, в ряде стран, занявших более высокие места в ИЧС, имеют место нарушения свободы выражения и информации", – считают в министерстве.
В МИК отметили, что факты нарушения закона в отношении журналистов в Казахстане расследуют исключительно в плоскости права, и в стране не ограничивают свободу слова. Выбор тематики публикуемых материалов и направлений редакционной политики являются "исключительной прерогативой самого СМИ".
"В свою очередь мониторинг информационного пространства, осуществляемый государственными органами, не являются политическим давлением на СМИ. Он направлен исключительно на обеспечение соблюдения установленных законодательством требований", – подчеркнули в ведомстве.
Казахстан занял 90-е место из 162 в Индексе свободы человека, который составил Институт Катона (США). Самые низкие баллы у Казахстана по политическому давлению и контролю над СМИ, законодательству о СМИ, свободе создавать политические партии, религиозные и профессиональные организации. Также невысоко авторы индекса оценили процессуальное правосудие в стране.
https://informburo.kz/novosti/v-mik-nazvali-subektivnoy-nizkuyu-ocenku-svobody-slova-v-kazahstane-ot-ekspertov-iz-ssha.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Министерстве информации считают
Пох, что вы там считаете - все равно "король голый".