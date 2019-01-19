Назарбаев: Задача - управлять Казахстаном, как компанией

Тяжело от этого внедрения будет 2м гражданам: президенту, который бьется как рыба об лед, чтобы сделать Казахстан современным устойчивым государством и победить "плохих бояр" ворующих и саботирующих эти устремления и КИПовцу который будет поддерживать в работоспособности этот умный город.