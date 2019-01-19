Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Назарбаев: Задача - управлять Казахстаном, как компанией
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Января 2019 в 15:37:39
Президент Казахстана в ходе посещения первого "умного" города Акколь рассказал, каким видит управление страной, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Руководитель компании-оператора проекта Tengri Lab Алимжан Есетов, презентуя Нурсултану Назарбаеву программу Smart Aqkol, привел примеры того, как будет работать "умный" город.

Вся информация о жизнедеятельности города будет стекаться в единый ситуационный центр, и там уже можно будет делать определенные выводы насчет дальнейшего развития населенного пункта и при необходимости принимать оперативные решения.

Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах. А также благодаря единой системе удалось узнать, дети из каких районов города в конкретный период отсутствовали в школах в связи с заболеваемостью. Таким образом, перед городскими властями вставала полная картина того, что происходит, и становилось очевидно, какие действия нужно предпринять, чтобы снизить заболеваемость.

Система так устроена, что датчики давления, установленные на котельных города, при изменении уровня давления извещают ситуационный центр для принятия решений и недопущения снижения температуры на обслуживаемых объектах.

"Задачу, которую я всегда видел, - управлять Казахстаном, как компанией или предприятием, из единого центра. Вот здесь концентрированное управление, и это преимущество сейчас все признают. Не демагогическая болтовня - кто, где, что будет делать, а вертикальное, конкретное, жесткое управление дает хороший результат в смысле экономики и вообще", - выразил мнение Назарбаев.

Он поинтересовался, сколько времени потребуется, чтобы такую же "умную" систему внедрить в Астане. Ему ответили, что примерно один год. Президент также заметил, что подобные проекты можно было бы реализовать и в других городах нашей страны.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-zadacha-upravlyat-kazahstanom-kak-kompaniey-361577/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 19.01.2019 в 16:15:23   # 709584
Ну таких "управленцев" в КЗ хватает!
поощрить (1) | покарать
  KAN13 19.01.2019 в 17:09:22   # 709586

Да чего там управлять то , возят и возят на работу , . . . . . 30 лет подряд .
поощрить | покарать
  Беня Ладен 19.01.2019 в 17:29:57   # 709590
Тяжело от этого внедрения будет 2м гражданам: президенту, который бьется как рыба об лед, чтобы сделать Казахстан современным устойчивым государством и победить "плохих бояр" ворующих и саботирующих эти устремления и КИПовцу который будет поддерживать в работоспособности этот умный город.
поощрить | покарать
  андремас 19.01.2019 в 18:11:27   # 709591
Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах.

Вы серьёзно??
Цифровые данные??
поощрить (1) | покарать
  111222333 19.01.2019 в 18:27:28   # 709593
Цитата: Беня Ладен от 19.01.2019 17:29:57
Тяжело от этого внедрения будет 2м гражданам: президенту, который бьется как рыба об лед, чтобы сделать Казахстан современным устойчивым государством и победить "плохих бояр" ворующих и саботирующих эти устремления и КИПовцу который будет поддерживать в работоспособности этот умный город.

Президент не бьётся об лед, а как настоящий лидер возглавил рыбогниение.
поощрить (2) | покарать
  111222333 19.01.2019 в 18:31:43   # 709595
Цитата: андремас от 19.01.2019 18:11:27
Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах.

Вы серьёзно??
Цифровые данные??

Там походу до -5 постоянно падает. И одежды нет
поощрить | покарать
  андремас 19.01.2019 в 18:40:44   # 709597
Цитата: 111222333 от 19.01.2019 18:31:43
Цитата: андремас от 19.01.2019 18:11:27
Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах.

Вы серьёзно??
Цифровые данные??

Там походу до -5 постоянно падает. И одежды нет


Датчики давления☝️так и говорят,- замёрзли, мзфк, и заболели. Потом умерли.
Ёфтой меть, выпьем же за кибернетика
поощрить | покарать
  Skype 19.01.2019 в 18:54:19   # 709598
Чот как то печально млин
поощрить | покарать
  Zoggyla 19.01.2019 в 18:59:03   # 709599
А корпоративы будут?
поощрить | покарать
  Ал 19.01.2019 в 19:05:20   # 709600
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 19.01.2019 в 19:06:16   # 709601
По теме. Снижение давления и понижение температуры на 5 градусов сохранит жизнь на некоторый период гипертоникам. Итак, выбираем - смерть от недогрева или перегрева.
поощрить | покарать
  Ал 19.01.2019 в 19:08:59   # 709602
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь