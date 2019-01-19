Назарбаев: Задача - управлять Казахстаном, как компанией

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danilov 19 Января 2019 в 15:37:39
Руководитель компании-оператора проекта Tengri Lab Алимжан Есетов, презентуя Нурсултану Назарбаеву программу Smart Aqkol, привел примеры того, как будет работать "умный" город.
Вся информация о жизнедеятельности города будет стекаться в единый ситуационный центр, и там уже можно будет делать определенные выводы насчет дальнейшего развития населенного пункта и при необходимости принимать оперативные решения.
Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах. А также благодаря единой системе удалось узнать, дети из каких районов города в конкретный период отсутствовали в школах в связи с заболеваемостью. Таким образом, перед городскими властями вставала полная картина того, что происходит, и становилось очевидно, какие действия нужно предпринять, чтобы снизить заболеваемость.
Система так устроена, что датчики давления, установленные на котельных города, при изменении уровня давления извещают ситуационный центр для принятия решений и недопущения снижения температуры на обслуживаемых объектах.
"Задачу, которую я всегда видел, - управлять Казахстаном, как компанией или предприятием, из единого центра. Вот здесь концентрированное управление, и это преимущество сейчас все признают. Не демагогическая болтовня - кто, где, что будет делать, а вертикальное, конкретное, жесткое управление дает хороший результат в смысле экономики и вообще", - выразил мнение Назарбаев.
Он поинтересовался, сколько времени потребуется, чтобы такую же "умную" систему внедрить в Астане. Ему ответили, что примерно один год. Президент также заметил, что подобные проекты можно было бы реализовать и в других городах нашей страны.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-zadacha-upravlyat-kazahstanom-kak-kompaniey-361577/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да чего там управлять то , возят и возят на работу , . . . . . 30 лет подряд .
Беня Ладен 19.01.2019 в 17:29:57 # 709590
Вы серьёзно??
Цифровые данные??
Цитата: Беня Ладен от 19.01.2019 17:29:57
Тяжело от этого внедрения будет 2м гражданам: президенту, который бьется как рыба об лед, чтобы сделать Казахстан современным устойчивым государством и победить "плохих бояр" ворующих и саботирующих эти устремления и КИПовцу который будет поддерживать в работоспособности этот умный город.
Тяжело от этого внедрения будет 2м гражданам: президенту, который бьется как рыба об лед, чтобы сделать Казахстан современным устойчивым государством и победить "плохих бояр" ворующих и саботирующих эти устремления и КИПовцу который будет поддерживать в работоспособности этот умный город.
Президент не бьётся об лед, а как настоящий лидер возглавил рыбогниение.
Цитата: андремас от 19.01.2019 18:11:27
Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах.
Вы серьёзно??
Цифровые данные??
Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах.
Вы серьёзно??
Цифровые данные??
Там походу до -5 постоянно падает. И одежды нет
Цитата: 111222333 от 19.01.2019 18:31:43
Там походу до -5 постоянно падает. И одежды нет
Цитата: андремас от 19.01.2019 18:11:27
Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах.
Вы серьёзно??
Цифровые данные??
Например, с помощью цифровых данных можно выявить главный фактор смертности от пневмонии в Акколе. Выяснилась связь роста заболеваемости с понижением температуры в домах.
Вы серьёзно??
Цифровые данные??
Там походу до -5 постоянно падает. И одежды нет
Датчики давления☝️так и говорят,- замёрзли, мзфк, и заболели. Потом умерли.
Ёфтой меть, выпьем же за кибернетика
Цитата: Zoggyla от 19.01.2019 18:59:03
А корпоративы будут?
А корпоративы будут?
Цитата: Zoggyla от 19.01.2019 19:06:16