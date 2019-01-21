Зимбабве сейчас, как Казахстан 20 лет назад - президент Мнангагва

Зимбабве сейчас, как Казахстан 20 лет назад - президент Мнангагва20 лет назад Каазахстан был государством с развитой промышленностью. Заводами, фабриками и т.д. Сейчас остались только полезные ископаемые и те уже проданы. Думаю не очень хороший пример для подражания.
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danilov 21 Января 2019 в 16:21:41
В этом президент Зимбабве признался во время встречи с Нурсултаном Назарбаевым в Астане. Эммерсон Мнангагва впервые прибыл в Казахстан с официальным визитом.
"Зимбабве - это страна третьего мира, это экономика третьего мира. Зимбабве под санкциями уже на протяжении последних двух десятилетий. В результате наша страна, экономика очень сильно отстает. Эти санкции очень влияют на протяжении 20 лет. После того как я стал президентом Республики Зимбабве, в рамках санкций, которые были наложены Западом, Америкой, Европейским союзом, мы решили, что мы не должны продолжать плакать из-за наложения санкций. До сих пор они не сняты, особенно со стороны американцев. В результате тех ресурсов, которые у нас есть, мы поняли, что необходимо подойти к вопросам нашего развития со стороны модернизации, роста и индустриализации нашей экономики и страны в целом. Путем нового подхода именно по части внешней политики. Казахстан, в частности Президент республики, рассматривают этот исторический момент со своим видением", - сказал во время выхода к прессе президент Мнангагва.
Отметим, что Эммерсон Мнангагва до приезда в Казахстан побывал с визитом в России, Беларуси и Азербайджане.
"Зимбабве сейчас находится на той стадии, как Казахстан 20 лет назад. Поэтому нам необходимо сейчас прийти сюда - в дружелюбную страну, чтобы вообще обучиться нам, как страна так хорошо развилась. Продвинула экономику в течение 27-28 лет. Мы очень удивлены и восхищаемся, как они этого добились. В то же время мы очень сильно стремимся, чтобы у нас был такой же путь развития. (...) В Зимбабве нет необходимости опять изобретать колесо, мы просто должны взять то, что есть", - выразил мнение президент Зимбабве.
Эммерсон Мнангагва, как и Нурсултан Назарбаев, отметил, что у двух стран много общего.
"У Зимбабве большое количество полезных ископаемых, но у нас нет капитала и нет навыка и технологий, чтобы мы могли их использовать. У нас есть 50 различных полезных ископаемых, но они просто так лежат в земле. Если они будут так лежать, никакой пользы не будет. Зимбабве - это сельскохозяйственная страна, и мы понимаем, что так же и в Казахстане было. Казахстан развил сельхозотрасль, и во время обсуждения с президентом мы нашли сферы потенциального сотрудничества в сельском хозяйстве. Мы выращиваем хлопок, табак, это основные культуры, которые мы можем продвигать", - добавил Мнангагва.
Президент Зимбабве отметил, что пока между странами низкий уровень торговли. "Ваше высокопревосходительство, я собираюсь теперь возвращаться домой с замечательным источником вдохновения, памятью того, тех достижений, которых вы добились. (…) Мы чувствуем, что вы можете протянуть нам руку", - резюмировал он.
76-летний Эммерсон Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве в ноябре 2017 года. До назначения он занимал пост первого вице-президента страны.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zimbabve-seychas-kazahstan-20-let-nazad-prezident-mnangagva-361727/
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А НАН как Мугабе ???
KapitanNemo 21.01.2019 в 17:59:10 # 709765
Да ну нормальный парень , с виду , немного загоревший .
"У Зимбабве большое количество полезных ископаемых, но у нас нет капитала и нет навыка и технологий, чтобы мы могли их использовать.Ну здесь он получит исчерпывающие консультации.