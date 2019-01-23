Азат Перуашев предлагает переименовать Казахстан

Казахстанский профессор заявил, что Иисус Христос был казахом



Казахстанский профессор заявил, что Иисус Христос был казахом



Казахстанский ученый Кайрат Закирьянов выразил мнение, что Иисус Христос был… казахом, передает издание Резонанс.kz.



При этом ни один ученый не опроверг его точку зрения.



Так, Закирьянов вывел формулу понятий kz-постулат и kz-фактор. Чтобы установить этническую принадлежность нужно доказать наличие kz-фактора. Этот фактор показывает, что территорию на тот момент завоевали кочевые племена. А родившаяся на этой территории личность относится к тюркам и правящему верхнему классу.



Ученый решил, что Христос не был евреем, он был казахом из одного из родов - дулат, ботпай, албан или суан. Более того, профессор утверждает, что христианство тоже придумали не славяне и не евреи, а все религии уходят корнями в Деш-и-Кыпчак. Затем уже жители разносили их по разным странам.



Казахстанский профессор заявил, что Иисус Христос был казахом



Также он отмечает, что Грецию тоже завоевали жители степи, где и стали править, а местное население прислуживало им.



Кроме того, казахи покорили и Российскую империю, после чего вошли в ее состав. Однако свою славу они отдали монголам. Впрочем, тут же утверждается, что Чингизхан, например, был не наполовину казахом, а вовсе не имел никаких других корней, кроме казахских.



То же ученый рассказывает и про Македонского и Конфуция.



Источник: Nur.kz



Москва названа в честь казахского джигита - ученый



Москва названа в честь казахского джигита - ученый



Известный казахстанский ученый, доктор филологических наук Мекемтас Мырзахметулы заявил, что Киевской Русью в свое время правил казах, а столица России Москва названа в честь казахского джигита. Об этом пишет портал Qazaquni.kz.



Профессор отметил, что в национальной истории очень много белых пятен. Однако всегда рано или поздно истина выходит наружу.



"Приведу вам пример. Один болгарский историк (его имя Мырзахметулы не уточняет) нашел сведения, что Киевскую Русь возглавлял казах Сункар. Окружение называло его Соколов Станислав. Он проживал в тех местах, женился на русской девушке. Он-то и стал основоположником государственного строя России. В дальнейшем, чтобы скрыть этот факт, великий князь Владимир Мономах уничтожил все данные, подложив вместо них фальшивые документы. И мы верили в это с 1860 года. Все оказалось неправдой. Нас просветили болгарские историки", - сказал ученый.



По его словам, в 1088 году в Москве был известен казахский джигит по имени Асат Мосқау. "Местный народ его полюбил и присвоил его имя городу. То есть столица России носит имя казаха", - утверждает профессор.



На вопрос журналиста, известно ли сказанное им другим ученым, Мырзахметулы ответил: "Конечно, думаю, что они знают. Я считаю, что скоро это станет достоянием общественности".



Также доктор наук заявил, что история нашего государства должна вести свой отсчет с VII века до нашей эры. "В первой половине XIX века казахи разделились на три группы. Западные казахи, казахи Кокандского ханства, казахи Южного региона. Об этом свидетельствуют труды 140 поэтов, которые до сегодняшнего дня полностью не