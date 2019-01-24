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Политика
Назарбаев о молодёжи
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danilov 24 Января 2019 в 11:50:47
2019 год объявлен Годом молодежи, в течение которого будут приниматься меры, направленные на всестороннюю поддержку и реализацию государственной молодежной политики.

Резюмируем планы государства, о которых заявил сегодня Президент во время встречи с молодым поколением казахстанцев:

1. Для молодёжи в каждом из городов-миллионников в 2019 году будут построено не менее 1 000 арендных квартир.

2. Волонтёрское движение в РК получит поддержку, а студенты-помощники будут получать повышенную стипендию.

3. Специально для молодых учёных на разработки будут выделяться специальные государственные гранты. В 2019-ом на это дадут дополнительно 3 млрд тенге. Богатые бизнесмены обязаны будут также поддержать стартаперов и своими деньгами, то есть специальный фонд из частных денег тоже будет.

4. Системы высшего и профобразования в ближайшие годы должно подготовить 200 тысяч специалистов по 100 наиболее востребованным профессиям. Для этого переоснаснят новым оборудованием мирового уровня 200 учебных заведений(вузы и колледжи).

5. Безработица среди молодых людей будет решаться увеличением подъёмных для переезда в село и льготными кредитами для начала собственного бизнеса. Начинающим предпринимателям дадут в целом 32 млрд тенге для старта.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  111222333 24.01.2019 в 12:39:01   # 710069
забанен до 24.03.2019 12:49:42
Популизм и хуета. открывайте хоть какие то производства, открывайте при этих производствах птш-проблема безработицы исчезнет
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  Любитель ММА 24.01.2019 в 12:54:52   # 710073
32 млрд - это типа по 3,2 млн на 1000 чел? Не маловато?
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  NZN 24.01.2019 в 15:15:35   # 710087
В целом
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  MишаМашкевич 24.01.2019 в 15:22:43   # 710089
Гуд та гуд,но почему та программа для молодых действует до 29 лет.
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  GoodZone 24.01.2019 в 15:41:13   # 710091
Вместо того, чтобы устранить причину, мы боремся с последствиями. Но это лишь усугубляет ситуацию. Это все равно, что лечиться от кашля при воспалении легких - результат плачевный, в прибыли лишь лечащий врач и фармацевты, им главное, чтобы ты не выздоравливал никогда, но и убить жалко - ты деньги платишь, тобой просто банально пользуются...
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  Dragon 24.01.2019 в 15:53:01   # 710094
Цитата: MишаМашкевич от 24.01.2019 15:22:43
Гуд та гуд,но почему та программа для молодых действует до 29 лет.


Рядом с Президентским 78 годами лет 29 должно быть младенчеством!
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