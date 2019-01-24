Назарбаев о молодёжи

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danilov 24 Января 2019 в 11:50:47
Резюмируем планы государства, о которых заявил сегодня Президент во время встречи с молодым поколением казахстанцев:
1. Для молодёжи в каждом из городов-миллионников в 2019 году будут построено не менее 1 000 арендных квартир.
2. Волонтёрское движение в РК получит поддержку, а студенты-помощники будут получать повышенную стипендию.
3. Специально для молодых учёных на разработки будут выделяться специальные государственные гранты. В 2019-ом на это дадут дополнительно 3 млрд тенге. Богатые бизнесмены обязаны будут также поддержать стартаперов и своими деньгами, то есть специальный фонд из частных денег тоже будет.
4. Системы высшего и профобразования в ближайшие годы должно подготовить 200 тысяч специалистов по 100 наиболее востребованным профессиям. Для этого переоснаснят новым оборудованием мирового уровня 200 учебных заведений(вузы и колледжи).
5. Безработица среди молодых людей будет решаться увеличением подъёмных для переезда в село и льготными кредитами для начала собственного бизнеса. Начинающим предпринимателям дадут в целом 32 млрд тенге для старта.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 24.01.2019 в 12:54:52 # 710073
MишаМашкевич 24.01.2019 в 15:22:43 # 710089
Цитата: MишаМашкевич от 24.01.2019 15:22:43
Гуд та гуд,но почему та программа для молодых действует до 29 лет.
Гуд та гуд,но почему та программа для молодых действует до 29 лет.
Рядом с Президентским 78 годами лет 29 должно быть младенчеством!