Токаев в Инсте

Даёшь миллион в 2019 году? Можно и рекламой заняться...
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??рметті Отандастар! Жа?ында ??ір ?кімдеріне ж?ртпен етене байланыс орнату ?шін заманауи байланыс ??ралдарын ?тымды пайдалану?а, я?ни халы?пен кері байланыс орнату ма?сатында ?леуметтік желілерде белсенді болу?а ша?ырдым. ?здері?ізге белгілі, мен бірнеше жылдан бері Twitter желісін белсенді ?олданып, мемлекетіміз ?шін е? ма?ызды деген д?ниелермен б?лісіп келемін. Ендігі ретте осы ?рдісті халы? е? к?п шо?ырлан?ан Instagram желісінде де жал?астыруды ж?н деп таптым. .............. Уважаемые соотечественники! Недавно я призвал акимов регионов оперативно реагировать на запросы граждан и активно работать в социальных сетях для налаживания обратной связи с населением. Как вы знаете, уже несколько лет активно использую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны событиях. Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram.