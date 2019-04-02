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Партия Эрдогана оспорит итоги выборов
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danilov 02 Апреля 2019 в 17:50:09
Анкара и Стамбул перешли под контроль оппозиции. Правящая в стране Партия справедливости и развития заявила о намерении оспорить итоги
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
NZN
02.04.2019 в 18:18:25
# 716432
потребительское общество твоей страны тебя продали
Патриот херов
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