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Политика
Партия Эрдогана оспорит итоги выборов
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danilov 02 Апреля 2019 в 17:50:09
Анкара и Стамбул перешли под контроль оппозиции. Правящая в стране Партия справедливости и развития заявила о намерении оспорить итоги

Комментарии, по рейтингу, по дате
  NZN 02.04.2019 в 18:18:25   # 716432

потребительское общество твоей страны тебя продали
Патриот херов
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