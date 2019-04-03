Представители Вооруженных Сил Казахстана и Франции обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества

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едридмадрид 03 Апреля 2019 в 11:54:20
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и перспективные направления в области обороны. Кроме того, в столице в рамках визита для зарубежных гостей была организована ознакомительная экскурсия в Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра.
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=6381
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