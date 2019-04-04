Токаев высказался о переходе казахского языка на латиницу

НУР-СУЛТАН, 2 апр — Sputnik. В Казахстане переход казахского языка на латинскую графику будет осуществляться поэтапно, при этом будет учитываться общественное мнение в части недочетов в алфавите, сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью республиканским изданиям "Егемен Казахстан" и "Айкын".
"Выбор алфавита - это не только выбор шаблона написания. Сегодня Казахстан не отстает от велений времени, соседние страны также выбрали латинскую графику, 90% информации в мире публикуется на латинице. Как известно, кто владеет информацией, у того развивается наука и технология. Переход казахского языка на латиницу - один из ключевых этапов духовной модернизации", - сказал в интервью Токаев.
Президент отметил, что сегодня в стране некоторые общественные организации и компании уже применяют в своей работе латинскую графику. В качестве примера он привел республиканскую газету "Егемен Казахстан", одна страница которой в настоящее время выходит на латинице.
"Переход казахского языка на латинскую графику будет осуществляться поэтапно. Существует четко определенный график (по переходу казахского языка на латинскую графику – Sputnik). И мы не будем отступать от него. Но также будет учитываться общественное мнение, преимущества и упущения при применении алфавита", - подчеркнул Токаев.
Ранее президент подчеркнул, что приоритетом казахстанской дипломатии, как и прежде, останется многовекторная политика. Казахстан продолжит укреплять внешнеполитические связи с Россией, Китаем, Европой, США, Центральной Азией и исламскими государствами.
Чушь это все на счет латыни. Латынь и английский язык, это как земля и небо. Просто раз запустили переход, то и оправдания приходится искать. Ничего нам латинский не даст, дело в людях. Сколько постсоветских стран перешли на латынь и что у них прям все взлетело? Нихрена, как жили так и живут, и мировое сообщество не приняло их, да и отношение как к папуасам. С турками не сравнивайте, они тут исключение. Бардак и оправдание за свои неудачи.
За себя скажу так, особых проблем при написании на латиннице для меня нет, проблема в другом, за 30 лет так и не создана чёткая стандартизация казахского языка, т.е. учить его реально тяжело (я не про "шало-казахский", а про язык Абая). Ладно, долой лирику, закон принят. Так почему его не доводят до конца? Исполнение закона наблюдаю только на редких вывесках кафе и всё. Проедьте по центральным улицам, далеко не на всех адм.зданиях висят вывески на латиннице, вообще нигде не видел официальногл документа на латиннице и т.д. Или принять проще, чем исполнять?