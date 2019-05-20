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Политика
Зеленский. Инаугурация (с переводом на русский язык)
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danilov 20 Мая 2019 в 14:57:11
C 57 минуты

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 20.05.2019 в 15:36:32   # 721072
2.5 часа
Не. Не осилю
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  Aлекс 20.05.2019 в 15:36:35   # 721073
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  андремас 20.05.2019 в 19:49:34   # 721088
Это что, художественный фильм, чтобы 2 часа смотреть?
Муета укре.

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  Directrix 20.05.2019 в 21:25:02   # 721094
Желаю Украине пойти вверх как в экономическом так и в политическом смыслах. Чтобы все твари в лице скобеевых, шейнов, стриженовых и т.д. подавились слюной от злости. Хохлы очень трудолюбивые люди, просто с правителями как и нам с Россией не везёт.
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  NАVIGATOR 20.05.2019 в 22:18:16   # 721097
Если он хоть одну десятую того что сделал его персонаж в сериале, воплотит в жизнь, то украинцы сделали правильный выбор!
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  stasik02 20.05.2019 в 23:11:15   # 721100
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  Ал 20.05.2019 в 23:14:56   # 721101
Quote:
"Нам эту войну заканчивать". Зеленский перешел на русский язык во время слов о необходимости мира https://strana.ua/news/202015-nam-etu-vojnu-zakanchivat-zelenskij-pereshel-na-russkij-jazyk-vo-vremja-slov-o-neobkhodimosti-mira.html
Сегодня, 20 мая, после своей инаугурации президент Владимир Зеленский произнес программную речь в которой заявил о необходимости мира на Донбассе.
"Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать, - заявил президент. - И мы готовы к диалогу (тут он перешел на русский язык - Прим.Ред.). Но я уверен, что началом для диалога станет возвращение всех наших пленных". И в это время в зале закричал нардеп-радикал Олег Ляшко, чтобы президент говорил на украинском.
...
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Зеленский первым же своим решением распустил Раду https://strana.ua/news/202012-zelenskij-pervym-zhe-svoim-resheniem-raspustil-radu.html
В понедельник, 20 мая, сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он принял решение распустить Верховную Раду восьмого созыва.
"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.
...
Quote:
Парубий, Гройсман, Яценюк и Порошенко закрылись в кабинете спикера и обсуждают, что делать с Зеленским и роспуском Рады https://strana.ua/news/202046-parubij-hrojsman-i-poroshenko-zakrylis-v-kabinete-spikera-i-obsuzhdajut-chto-delat-s-zelenskim-i-rospuskom-rady.html
После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча экс-президента Петра Порошенко, главы Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.
Встреча проходит в кабинете спикера Верховной Рады, сообщили источники "Страны".
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  Ал 20.05.2019 в 23:17:31   # 721103


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  Ал 21.05.2019 в 00:05:37   # 721116
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  divan 21.05.2019 в 03:36:21   # 721134
Зеленский красавчик, если нормально переживет первые стрессовые месяцы правления, то потом даст всем жару, вот увидите. Украина уже в Европе, короче! Завидую от всей души
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  Dragon 21.05.2019 в 04:18:56   # 721136

Сравниваем инаугурацию Путлера и Зеленского.
А про Базарбаевского вовсе можно не говорить.
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