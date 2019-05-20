Зеленский. Инаугурация (с переводом на русский язык)

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danilov 20 Мая 2019 в 14:57:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не. Не осилю
Муета укре.
"Нам эту войну заканчивать". Зеленский перешел на русский язык во время слов о необходимости мира https://strana.ua/news/202015-nam-etu-vojnu-zakanchivat-zelenskij-pereshel-na-russkij-jazyk-vo-vremja-slov-o-neobkhodimosti-mira.htmlQuote:
Сегодня, 20 мая, после своей инаугурации президент Владимир Зеленский произнес программную речь в которой заявил о необходимости мира на Донбассе.
"Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать, - заявил президент. - И мы готовы к диалогу (тут он перешел на русский язык - Прим.Ред.). Но я уверен, что началом для диалога станет возвращение всех наших пленных". И в это время в зале закричал нардеп-радикал Олег Ляшко, чтобы президент говорил на украинском.
...
Сегодня, 20 мая, после своей инаугурации президент Владимир Зеленский произнес программную речь в которой заявил о необходимости мира на Донбассе.
"Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать, - заявил президент. - И мы готовы к диалогу (тут он перешел на русский язык - Прим.Ред.). Но я уверен, что началом для диалога станет возвращение всех наших пленных". И в это время в зале закричал нардеп-радикал Олег Ляшко, чтобы президент говорил на украинском.
...
Зеленский первым же своим решением распустил Раду https://strana.ua/news/202012-zelenskij-pervym-zhe-svoim-resheniem-raspustil-radu.htmlQuote:
В понедельник, 20 мая, сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он принял решение распустить Верховную Раду восьмого созыва.
"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.
...
В понедельник, 20 мая, сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он принял решение распустить Верховную Раду восьмого созыва.
"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.
...
Парубий, Гройсман, Яценюк и Порошенко закрылись в кабинете спикера и обсуждают, что делать с Зеленским и роспуском Рады https://strana.ua/news/202046-parubij-hrojsman-i-poroshenko-zakrylis-v-kabinete-spikera-i-obsuzhdajut-chto-delat-s-zelenskim-i-rospuskom-rady.html
После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча экс-президента Петра Порошенко, главы Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.
Встреча проходит в кабинете спикера Верховной Рады, сообщили источники "Страны".
...
После инаугурационной речи Владимира Зеленского, в которой он заявил, в частности, о роспуске Верховной Рады, в кабинете спикера проходит встреча экс-президента Петра Порошенко, главы Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана, а также лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка.
Встреча проходит в кабинете спикера Верховной Рады, сообщили источники "Страны".
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Цитата: Aлекс от 20.05.2019 09:36:35Целый ролик
На мой взгляд, этот ролик немного повеселее...
Сравниваем инаугурацию Путлера и Зеленского.
А про Базарбаевского вовсе можно не говорить.