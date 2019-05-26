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Политика
Председатель Европейского совета Дональд Туск посетит Казахстан
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едридмадрид 26 Мая 2019 в 11:43:12
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Европейского совета Дональд Туск 31 мая посетит Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба главы Евросовета, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках визита в страны Центральной Азии председатель Европейского совета Дональд Туск посетит Казахстан, передает Kursiv со ссылкой на пресс-службу совета.

31 мая Дональд Туск встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Сообщается, что в повестке дня кроме регионального и двустороннего сотрудничества также будут рассматриваться вопросы изменения климата, защиты окружающей среды, управления границами, а также региональной безопасности.

Помимо встреч в столице Казахстана Туск посетит музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР».

В тот же день высокий гость покинет столицу Казахстана, чтобы в Ташкенте встретиться с Главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Днем ранее, 30 мая, у главы Евросовета предусмотрена встреча с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

«Визит Дональда Туска служит подтверждением того, что ЕС стремится укрепить партнерские отношения с регионом и отдельными странами Центральной Азии», – говорится в заявлении пресс-службы Европейского совета.

Справка
Европейский совет – высший политический орган Евросоюза, состоящий из глав государств и правительств стран-членов ЕС

https://www.inform.kz/ru/donal-d-tusk-posetit-s-vizitom-kazahstan_a3530478
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