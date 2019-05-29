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Политика
Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС
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danilov 29 Мая 2019 в 12:51:10
Нурсултана Назарбаева назначили почетным председателем ЕАЭС – об этом было объявлено сегодня на заседании совета в Нур-Султане с участием Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооранбая Жээнбекова.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ri 29.05.2019 в 12:52:19   # 722048
какая награда следующая?
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  KAN13 29.05.2019 в 13:02:47   # 722051

УРА ! , ТОВАРИЩИ ! .
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  Маке0912 29.05.2019 в 14:54:31   # 722079
Да любой бы был хороший.
Если бы земли и недра раздавал за копейки.
Для этого ума не надо.
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  Все мы гости 29.05.2019 в 16:11:26   # 722096
Он теперь как в игре престолов Халиси.
Королева андалов, ройнаров и первых людей и т.д. и т.п.
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  Aлекс 29.05.2019 в 16:19:52   # 722100
Цитата: Все мы гости от 29.05.2019 10:11:26
Он теперь как в игре престолов Халиси.
Королева андалов, ройнаров и первых людей и т.д. и т.п.
Степерожденный
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  Dragon 29.05.2019 в 18:19:40   # 722118
Quote:
об этом было объявлено сегодня на заседании совета в Нур-Султане с участием Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооранбая Жээнбекова.


Вчера этих троих награждали, сегодня шалу в уши попинали!!! Бля кому эти титулы нужны и важны?!
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