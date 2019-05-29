Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС

Он теперь как в игре престолов Халиси.Королева андалов, ройнаров и первых людей и т.д. и т.п.

об этом было объявлено сегодня на заседании совета в Нур-Султане с участием Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооранбая Жээнбекова.