Назарбаев стал почетным председателем ЕАЭС

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danilov 29 Мая 2019 в 12:51:10
Комментарии, по рейтингу, по дате
УРА ! , ТОВАРИЩИ ! .
Если бы земли и недра раздавал за копейки.
Для этого ума не надо.
Все мы гости 29.05.2019 в 16:11:26 # 722096
Королева андалов, ройнаров и первых людей и т.д. и т.п.
Цитата: Все мы гости от 29.05.2019 10:11:26Степерожденный
Он теперь как в игре престолов Халиси.
Королева андалов, ройнаров и первых людей и т.д. и т.п.
Он теперь как в игре престолов Халиси.
Королева андалов, ройнаров и первых людей и т.д. и т.п.
об этом было объявлено сегодня на заседании совета в Нур-Султане с участием Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сооранбая Жээнбекова.
Вчера этих троих награждали, сегодня шалу в уши попинали!!! Бля кому эти титулы нужны и важны?!