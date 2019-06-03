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Политика
Больше не дураки
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danilov 03 Июня 2019 в 12:38:57
«Когда ты нация-копилка, которую другие страны грабили и обманывали годами, слово ТАРИФ - действительно прекрасное слово. Другие должны относиться к Соединенным Штатам справедливо и с уважением - Мы больше не дураки из прошлого!»,- Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1134947966320553986
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.06.2019 в 13:02:41   # 722672
Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы!
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  Directrix 03.06.2019 в 14:00:37   # 722673
Цитата: старик от 03.06.2019 07:02:41
Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы!

Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
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  Рамзес 03.06.2019 в 14:28:33   # 722674
Вы проживаете в СШП ?Кто то в свое время то же заикался об безупречной нации - поверьте их ждет то же.
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  NBE 03.06.2019 в 14:37:27   # 722675
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37
Цитата: старик от 03.06.2019 07:02:41
Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы!

Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
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  Aлекс 03.06.2019 в 14:51:38   # 722676
Цитата: NBE от 03.06.2019 08:37:27
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37
Цитата: старик от 03.06.2019 07:02:41
Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы!

Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
посмотрите как индейцы живут в резервациях, очень удивитесь
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  Walter 03.06.2019 в 15:16:33   # 722679
Цитата: Aлекс от 03.06.2019 08:51:38
Цитата: NBE от 03.06.2019 08:37:27
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37
Цитата: старик от 03.06.2019 07:02:41
Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы!

Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
посмотрите как индейцы живут в резервациях, очень удивитесь
Посмотрел, и как по вашему мнению там живут?
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  Aлекс 03.06.2019 в 15:46:24   # 722680
Цитата: Walter от 03.06.2019 09:16:33
Цитата: Aлекс от 03.06.2019 08:51:38
Цитата: NBE от 03.06.2019 08:37:27
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37
Цитата: старик от 03.06.2019 07:02:41
Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы!

Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
посмотрите как индейцы живут в резервациях, очень удивитесь
Посмотрел, и как по вашему мнению там живут?
Странное дело, с одной стороны доступ к бесплатному высшему образованию, квоты и преференции, беспошлинная торговля алкоголем и необлагаемый налогами игровой бизнес. С другой стороны бесплодные земли, близость к радиоактивным шахтам, низкий уровень жизни, из-за этого средняя продолжительность жизни в резервациях 37 лет, а в сша средняя продолжительность жизни 79 лет. В общем живут мало и хреново, наверное вымрут если ничего не изменится.
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  baglankz 03.06.2019 в 16:53:52   # 722686
Цитата: NBE от 03.06.2019 08:37:27
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37
Цитата: старик от 03.06.2019 07:02:41
Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы!

Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...


поверьте мне на слово, намного лучше нас
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  acid 03.06.2019 в 21:16:47   # 722714
Цитата: NBE от 03.06.2019 07:02:41
Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...

Блин, я кажется где-то уже такое слышал.... Ах, да! Коля из Уренгоя пургу нес такую.
Вас конкретно, какой элитарий ограбил?
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