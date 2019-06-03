Больше не дураки

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danilov 03 Июня 2019 в 12:38:57
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1134947966320553986
Комментарии, по рейтингу, по дате
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Цитата: NBE от 03.06.2019 08:37:27посмотрите как индейцы живут в резервациях, очень удивитесь
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Цитата: Aлекс от 03.06.2019 08:51:38Посмотрел, и как по вашему мнению там живут?
Цитата: NBE от 03.06.2019 08:37:27посмотрите как индейцы живут в резервациях, очень удивитесь
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Цитата: Walter от 03.06.2019 09:16:33Странное дело, с одной стороны доступ к бесплатному высшему образованию, квоты и преференции, беспошлинная торговля алкоголем и необлагаемый налогами игровой бизнес. С другой стороны бесплодные земли, близость к радиоактивным шахтам, низкий уровень жизни, из-за этого средняя продолжительность жизни в резервациях 37 лет, а в сша средняя продолжительность жизни 79 лет. В общем живут мало и хреново, наверное вымрут если ничего не изменится.
Цитата: Aлекс от 03.06.2019 08:51:38Посмотрел, и как по вашему мнению там живут?
Цитата: NBE от 03.06.2019 08:37:27посмотрите как индейцы живут в резервациях, очень удивитесь
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Цитата: NBE от 03.06.2019 08:37:27
Цитата: Directrix от 03.06.2019 08:00:37Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.
поверьте мне на слово, намного лучше нас
Цитата: NBE от 03.06.2019 07:02:41
Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
Простые американцы вряд ли шикуют, живут лучше наш, но не шикуют, а грабят весь мир элита, которая сволочная во всем мире...
Блин, я кажется где-то уже такое слышал.... Ах, да! Коля из Уренгоя пургу нес такую.
Вас конкретно, какой элитарий ограбил?