Больше не дураки

Цитата: старик от

Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы! Вы не дураки, а сволочи и мерзавцы!

Старик а почему они сволочи и мерзавцы? Они делают все для своей страны и своего народа. Им похер на все и вся, если это в их интересах. Я считаю что америкосы просто малодчики. Так и надо действовать, если ты действительно держава, а не выдвигать каждый раз свою озабоченность и ноты протеста.