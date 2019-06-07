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Политика
Нурсултану Назарбаеву вручили знак почетного сенатора
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danilov 07 Июня 2019 в 12:37:20
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 07.06.2019 в 12:47:58   # 723069

Это уже не смешно , это должно настораживать .
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  kanat7782 07.06.2019 в 13:12:14   # 723076
Главное чтобы Куран не переписали
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  GoodZone 07.06.2019 в 13:34:34   # 723080
*без комментариев*
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