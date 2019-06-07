▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Политика
Нурсултану Назарбаеву вручили знак почетного сенатора
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 07 Июня 2019 в 12:37:20
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
KAN13
07.06.2019 в 12:47:58
# 723069
Это уже не смешно , это должно настораживать .
поощрить (3)
|
покарать
kanat7782
07.06.2019 в 13:12:14
# 723076
Главное чтобы Куран не переписали
поощрить (4)
|
покарать
GoodZone
07.06.2019 в 13:34:34
# 723080
*без комментариев*
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь