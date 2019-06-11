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Политика
Мы в глазах всего мира
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danilov 11 Июня 2019 в 12:08:05

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 11.06.2019 в 12:37:12   # 723515
Ну что началось ? Раскачивание лодки.
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  Ri 11.06.2019 в 13:16:59   # 723518
Да нифига не будет. Как сказал 2-ой 1-ый, мы прислушиваемся к ОБСЕ но на выборах были и другие наблюдатели которые сказали что выборы прошли спокойно и гладко!
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  acid 11.06.2019 в 16:51:49   # 723533
а это подбздёхиващий контингент "независимых журналистов".
хватит уже... надоело. Расходитесь по работам.
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  jumanjiqz 11.06.2019 в 16:54:23   # 723535
Мир нас как Азербайджан знают, а так, мы для них просто галочка в новостях, так что думаю не стоит повышать свою значимость в так называемом мире!
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  Zoggyla 11.06.2019 в 16:57:15   # 723537
Ох уж эти бибиси!))))
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  старик 11.06.2019 в 18:48:10   # 723551
Таких картинок можно набрать х-ву тучу в любом супер-пупер демократичном государстве!
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