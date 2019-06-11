Мы в глазах всего мира

danilov 11 Июня 2019 в 12:08:05
Ну что началось ? Раскачивание лодки.
Да нифига не будет. Как сказал 2-ой 1-ый, мы прислушиваемся к ОБСЕ но на выборах были и другие наблюдатели которые сказали что выборы прошли спокойно и гладко!
а это подбздёхиващий контингент "независимых журналистов".
хватит уже... надоело. Расходитесь по работам.
Мир нас как Азербайджан знают, а так, мы для них просто галочка в новостях, так что думаю не стоит повышать свою значимость в так называемом мире!
Ох уж эти бибиси!))))
Таких картинок можно набрать х-ву тучу в любом супер-пупер демократичном государстве!