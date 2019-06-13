Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки

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danilov 13 Июня 2019 в 12:22:27
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 13.06.2019 в 13:33:13 # 723732
В 2003 году окончил КарГУ им. Е. Букетова, специальность «Историк, Учитель истории». В 2006 году - Карагандинский институт актуального образования «Болашак», специальность «Юриспруденция».
С 2002 по 2004 годы - Сотрудник КарГУ им. Е. Букетова.
С 2004 по 2005 годы - Председатель ОО «Лига молодых «Ансар»ю
С 2005 по 2006 годы - Директор ТОО «Медиа СП».
С 2006 по 2012 годы - Преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ.
С 2012 по 2014 годы - Заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам.
С 2014 по 2017 годы - Руководитель Управления образования Карагандинской области.
С 2017 по 2019 годы - Вице-министр образования и науки.
С января по июнь 2019 года - Заместитель акима Карагандинской области.
С июня 2019 года – Министр образования и науки Казахстана.
Выборные должности, депутатство: Депутат III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата (2003-2012).
Цитата: Маке0912 от 13.06.2019 08:18:56
Биографию : кто , откуда, какие степени имеет , где работал ?
Биографию : кто , откуда, какие степени имеет , где работал ?
Не те вы вопросы задаете... Ну как тут не вспомнить
2-3 года на одном месте , не считая 6 лет в КарГУ , при коммунистах таких называли " летунами " .
KapitanNemo 13.06.2019 в 16:07:42 # 723751
Или очередной патамушта? Поставили, чтобы сделал бяку, взял на себя негатив и свалил в какой-нибудь комитет?
Цитата: КЕДЫ от 13.06.2019 10:44:10
Ябв
Ябв
Админ, отправь его в баню...он нашему блеать министру вдуть хочет шшс
Кеды, чо похуй кому лижбы дырка да?
Шалу вот не вдуешь, блеать некуда... зализали