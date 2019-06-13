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Политика
Асхат Аймагамбетов стал министром образования и науки
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danilov 13 Июня 2019 в 12:22:27
"Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки", - говорится в указе Президента Касым-Жомарта Токаева.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 13.06.2019 в 12:35:54   # 723719
Новый министр... новые эксперименты?!
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  Dragon 13.06.2019 в 12:57:32   # 723724
Который по счету в этом году уже?! За 30 лет я боюсь даже спросить!!!
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  GoodZone 13.06.2019 в 13:31:59   # 723730
Шо, опять?
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  Все мы гости 13.06.2019 в 13:33:13   # 723732
И никто из всех этих министров , что до, то и после, не понес ответственности. МЕБЕЛЬ
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  Aлекс 13.06.2019 в 14:00:09   # 723734
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  Маке0912 13.06.2019 в 14:18:56   # 723738
Биографию : кто , откуда, какие степени имеет , где работал ?
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  SPYKER X 13.06.2019 в 14:48:28   # 723741
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2003 году окончил КарГУ им. Е. Букетова, специальность «Историк, Учитель истории». В 2006 году - Карагандинский институт актуального образования «Болашак», специальность «Юриспруденция».

С 2002 по 2004 годы - Сотрудник КарГУ им. Е. Букетова.

С 2004 по 2005 годы - Председатель ОО «Лига молодых «Ансар»ю

С 2005 по 2006 годы - Директор ТОО «Медиа СП».

С 2006 по 2012 годы - Преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ.

С 2012 по 2014 годы - Заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам.

С 2014 по 2017 годы - Руководитель Управления образования Карагандинской области.

С 2017 по 2019 годы - Вице-министр образования и науки.

С января по июнь 2019 года - Заместитель акима Карагандинской области.

С июня 2019 года – Министр образования и науки Казахстана.

Выборные должности, депутатство: Депутат III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата (2003-2012).
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  GoodZone 13.06.2019 в 15:00:33   # 723744
Цитата: Маке0912 от 13.06.2019 08:18:56
Биографию : кто , откуда, какие степени имеет , где работал ?


Не те вы вопросы задаете... Ну как тут не вспомнить
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  Absolute 13.06.2019 в 15:01:11   # 723745
Ну вот она и молодежь, которая должна нас угробить...
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  Yerla 13.06.2019 в 15:43:51   # 723748
малядес .. вот када вижу каких высот достигают мои ровесники .. сажусь с бутылкой вискаря и думаю: а шо мне мешало добиться того же ? .. .. ничегож не мешало .. молодес значит этот .. как там его .. не бухал пади, по бабам не шастал .. работал в поте лица .. вот и результат ..
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  KAN13 13.06.2019 в 15:52:50   # 723750

2-3 года на одном месте , не считая 6 лет в КарГУ , при коммунистах таких называли " летунами " .
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  KapitanNemo 13.06.2019 в 16:07:42   # 723751
Есть научные достижения? Все таки министерство образования и НАУКИ возглавляет.

Или очередной патамушта? Поставили, чтобы сделал бяку, взял на себя негатив и свалил в какой-нибудь комитет?
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  КЕДЫ 13.06.2019 в 16:44:10   # 723752
Ябв
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  старик 13.06.2019 в 19:11:10   # 723764
Ждем реформы!
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  Денис222 13.06.2019 в 20:05:15   # 723768
Цитата: КЕДЫ от 13.06.2019 10:44:10
Ябв

Админ, отправь его в баню...он нашему блеать министру вдуть хочет шшс
Кеды, чо похуй кому лижбы дырка да?
Шалу вот не вдуешь, блеать некуда... зализали
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