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Политика
Токаев переназначил акимов
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danilov 18 Июня 2019 в 09:17:17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил акимов областей и городов, передает пресс-служба Акорды.

В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Президент постановил назначить:

Маржикпаева Ермека Боранбаевича - акимом Акмолинской области;

Уразалина Ондасына Сеиловича - акимом Актюбинской области;

Баталова Амандыка Габбасовича - акимом Алматинской области;

Ногаева Нурлана Аскаровича - акимом Атырауской области;

Мырзахметова Аскара Исабековича - акимом Жамбылской области;

Кошанова Ерлана Жакановича - акимом Карагандинской области;

Мухамбетова Архимеда Бегежановича - акимом Костанайской области;

Кушербаева Крымбека Елеуовича - акимом Кызылординской области;

Бакауова Булата Жумабековича - акимом Павлодарской области;

Аксакалова Кумара Иргибаевича - акимом Северо-Казахстанской области;

Шукеева Умирзака Естаевича - акимом Туркестанской области;

Ахметова Даниала Кенжетаевича – акимом Восточно-Казахстанской области.

Бауыржан Байбек назначен акимом Алматы, а Габидулла Абдрахимов - акимом Шымкента.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 18.06.2019 в 09:50:10   # 724248
О зын-зын как давно вас не было, без вас тут такуя ху**ня творилась - дороги никто не ремонтировал, плитку кривую везде положили, хотят стадион на хуеву тучу денег построить, мосты для пешеходов уже лет 10 строят (если не больше), велодорожки из тротуарной плитки строят . Думаю что теперь вы все исправите и заживем мы с вами как в Лас-вегасе.
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