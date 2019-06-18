Токаев переназначил акимов

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danilov 18 Июня 2019 в 09:17:17
В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Президент постановил назначить:
Маржикпаева Ермека Боранбаевича - акимом Акмолинской области;
Уразалина Ондасына Сеиловича - акимом Актюбинской области;
Баталова Амандыка Габбасовича - акимом Алматинской области;
Ногаева Нурлана Аскаровича - акимом Атырауской области;
Мырзахметова Аскара Исабековича - акимом Жамбылской области;
Кошанова Ерлана Жакановича - акимом Карагандинской области;
Мухамбетова Архимеда Бегежановича - акимом Костанайской области;
Кушербаева Крымбека Елеуовича - акимом Кызылординской области;
Бакауова Булата Жумабековича - акимом Павлодарской области;
Аксакалова Кумара Иргибаевича - акимом Северо-Казахстанской области;
Шукеева Умирзака Естаевича - акимом Туркестанской области;
Ахметова Даниала Кенжетаевича – акимом Восточно-Казахстанской области.
Бауыржан Байбек назначен акимом Алматы, а Габидулла Абдрахимов - акимом Шымкента.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
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