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Политика
Токаев поручил Мамину в срочном порядке обновить социальную политику
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danilov 18 Июня 2019 в 09:20:29
Глава государства был проинформирован о принятых Правительством мерах по решению актуальных социальных вопросов и исполнении ранее данных поручений.

Президент Казахстана поручил Премьер-Министру в срочном порядке подготовить пакет мер по обновлению социальной политики Правительства.

- Эта политика должна быть эффективной с точки зрения повышения уровня жизни населения, поэтому должна носить выверенный адресный характер, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства дал ряд конкретных поручений.

http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/kasym-zhomart-tokaev-prinyal-premer-ministra-askara-mamina
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