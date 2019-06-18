Три министерства реорганизовали в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Июня 2019 в 09:21:27
1. Реорганизовать:
1) Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;
2) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва;
3) Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области геодезии и картографии;
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.
2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
3. Определить министерства индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности правопреемниками прав и обязательств министерств сельского хозяйства, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января
1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:
в пункте 1 строку «Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан».
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-merah-po-dalneishemu-sovershenstvovaniyu-sistemy-gosudarstvennogo-upravleniya-respubliki-kazahstan-6
Комментарии, по рейтингу, по дате