Токаев включил службу внешней разведки "Сырбар" в состав КНБ

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danilov 18 Июня 2019 в 10:03:20
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных государственных органов постановил включить Службу внешней разведки в состав КНБ, сообщается на сайте Акорды.
"Постановляю реорганизовать Службу внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" путём присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в указе главы государства.
Комитету национальной безопасности необходимо представить на утверждение президенту проект положения о службе.
Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с руководящим составом Службы государственной охраны (СГО) и представил личному составу назначенного начальника службы Ануара Садыкулова.
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