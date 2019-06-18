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Политика
Токаев включил службу внешней разведки "Сырбар" в состав КНБ
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danilov 18 Июня 2019 в 10:03:20
Контроль за исполнением президентского указа возложен на администрацию президента и аппарат Совета безопасности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных государственных органов постановил включить Службу внешней разведки в состав КНБ, сообщается на сайте Акорды.

"Постановляю реорганизовать Службу внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" путём присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан", – говорится в указе главы государства.

Комитету национальной безопасности необходимо представить на утверждение президенту проект положения о службе.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с руководящим составом Службы государственной охраны (СГО) и представил личному составу назначенного начальника службы Ануара Садыкулова.
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