Асанов: В ближайшие 2,5 года суды полностью очистятся от некомпетентных кадров

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danilov 24 Июня 2019 в 21:59:07
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщается на сайте Акорды.
Жакип Асанов доложил главе государства о подготовке 16 законопроектов, направленных на совершенствование деятельности судов и повышение доверия к работе судей.
Также они обсудили вопросы обеспечения судебной системы квалифицированными кадрами. По словам председателя Верховного суда, благодаря принятым в этом году мерам, среди судей Казахстана не останется случайных специалистов. В ближайшие 2,5 года судебная система полностью очистится от некомпетентных кадров, заявил Жакип Асанов.
Касым-Жомарт Токаев поручил главе Верховного суда принять меры по повышению качества отправления правосудия и модернизации судебной системы, обозначенных в плане действий по реализации предвыборной программы президента.
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/prezident-kazahstana-kasym-zhomart-tokaev-prinyal-predsedatelya-verhovnogo-suda-zhakipa-asanova
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