Токаев на месте ЧП

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Как так? Это же мой народ. Я бы не мог спокойно сидеть за столом в эвакуационном пункте, бросив дом, работу, с детьми в палатке и выслушивать слова приехавшего президента спиной. Отказался бы или стоя передом и глядя в глаза.
alpha_portal 25.06.2019 в 03:07:39 # 724878
Где автобусы обещанные?
Чушь и не организованность! Завтра вещи и продукты повезем. Кто хочет присоединиться и нет транспорта, звоните по номеру дозвона +77013555555. Водители довезут беспдатно всех кто хочет помочь!
Дома восстановите людям! Вместо слов.
И хватит неуклюже проявлять заботу, когда мы сами можем друг о друге позаботиться. Рамонтируйте теперь Арысь. Капец просто. Сколько горя увидел, столько за всю жизнь не видел. Инвалиды коляски на дороги бросали. Люди нс крышах машин ехали. Снаряды падали вокруг машин которые мчались из города. Просто трагедия. Уберите нахрен эти склады ч пустыню. Безаэолаберные! Второй раз уже. Ничему не учит вас жизнь! Люди молчат а вам начхать!
Что есть гордость? Унижать слабых и быть королем своего говномирка? Или просто не давать себя унизить? Бить себя в грудь, выпячивать её и учить других, являясь лжецом и пустомелей? Или молчать там, где глупо спорить и говорить среди достойных, умных и гордых, уважающих себя? Жизнь трудна, но умом и трудом можно чего то добиться. Добиться большего можно и унижениями. На унижения идут даже богатые и старые. Зачем? Кто ты для своих детей и внуков? Честно добытый хлеб не дороже ли грязно добытых богатств? "Помни о смерти" говорили древние. Умри с честью имели в виду.