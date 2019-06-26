ЕАЭС может начать вводить санкции против третьих стран

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danilov 27 Июня 2019 в 11:47:51
"В тех ситуациях, когда такими мерами затронуты лишь отдельные страны ЕАЭС, негативный эффект от них распространяется, конечно, шире. Поэтому логично, что возможное реагирование на них становятся предметом обсуждения и на площадке союза. В случае, если страны ЕАЭС придут к решению о необходимости введения совместных мер именно на уровне ЕАЭС, такие меры могут быть введены", - сказала она, отметив, что необходимый инструментарий у союза имеется.
Никишина заметила, что ЕАЭС может ввести ограничения первым в целях соблюдения общественного правопорядка, охраны жизни и здоровья, обеспечения обороны и безопасности. "В данном случае меры могут приниматься не в качестве ответных, а в превентивном порядке", - подчеркнула Никишина.
Ограничительные меры ЕАЭС могут проявляться, например, в повышении уровня ставок ввозных таможенных пошлин, в виде временного приостановления предоставления преференций или принятия в рамках компетенции комиссии "иных мер, оказывающих влияние на результаты внешней торговли с соответствующим государством".
"Стоит сразу отметить, что ЕАЭС является экономической, а не политической организацией. В свою очередь, ограничительные меры, которые, к сожалению, имеют место быть в мировой торговле сегодня, зачастую, являются скорее политически мотивированными", - добавила Никишина.
РИА Новости
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