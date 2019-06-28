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Политика
Путин заявил об отсутствии олигархов в России
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Гость 28 Июня 2019 в 01:29:59
В России нет олигархов, заявил президент Владимир Путин в интервью британской газете Financial Times.

Российский лидер пояснил, что в стране есть крупные компании, но таких, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически нет.

lenta.ru
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  портфил 28.06.2019 в 09:04:21   # 725282
что на нах.... заголовок

Путин заявил об отсутствии олигархов в России 2

что за В РОССИИ 2 а что есть ещё и три и четыре короче дофуя Россиюшек (((

кто выложил новость ГОСТЬ не тупи исправь,
что сказочный сказал про своих кентов олигархов для говно канала Россия 2, хотя он беседовал с иностранцами )))))))))))))))))))))

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  Walter 28.06.2019 в 09:19:40   # 725288
Последнее время Вова че нить ляпнет, прям как наш базарком. Хоть стой хоть сиди хохочи.
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  портфил 28.06.2019 в 09:22:08   # 725289
Цитата: Walter от 28.06.2019 03:19:40
Последнее время Вова че нить ляпнет, прям как наш базарком. Хоть стой хоть сиди хохочи.


Сказочный - он такой, лиж бы спиздеть, особенно за экономику касаемо )))
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  портфил 28.06.2019 в 09:31:51   # 725290


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  портфил 28.06.2019 в 09:32:22   # 725291
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  портфил 28.06.2019 в 09:33:33   # 725292
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  SVOY 28.06.2019 в 09:38:19   # 725294
Лицемер
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