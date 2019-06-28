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Гость 28 Июня 2019 в 01:29:59
Российский лидер пояснил, что в стране есть крупные компании, но таких, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически нет.
lenta.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Путин заявил об отсутствии олигархов в России 2
что за В РОССИИ 2 а что есть ещё и три и четыре короче дофуя Россиюшек (((
кто выложил новость ГОСТЬ не тупи исправь,
что сказочный сказал про своих кентов олигархов для говно канала Россия 2, хотя он беседовал с иностранцами )))))))))))))))))))))
Цитата: Walter от 28.06.2019 03:19:40
Последнее время Вова че нить ляпнет, прям как наш базарком. Хоть стой хоть сиди хохочи.
Последнее время Вова че нить ляпнет, прям как наш базарком. Хоть стой хоть сиди хохочи.
Сказочный - он такой, лиж бы спиздеть, особенно за экономику касаемо )))