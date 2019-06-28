 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Бакытжан Сагинтаев назначен акимом Алматы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Июня 2019 в 17:23:58
Бакытжан Сагинтаев теперь будет руководить южной столицей. Указ о его назначении акимом Алматы подписал сегодня, 27 июня, президент Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 28.06.2019 в 19:27:31   # 725371
А куда ушел "500тенге" !?
поощрить | покарать
  X-Daemon 28.06.2019 в 19:54:38   # 725376
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь