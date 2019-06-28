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Бакытжан Сагинтаев назначен акимом Алматы
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danilov 28 Июня 2019 в 17:23:58
Бакытжан Сагинтаев теперь будет руководить южной столицей. Указ о его назначении акимом Алматы подписал сегодня, 27 июня, президент Казахстана.
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Dragon
28.06.2019 в 19:27:31
# 725371
А куда ушел "500тенге" !?
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X-Daemon
28.06.2019 в 19:54:38
# 725376
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