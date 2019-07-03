Госсекретарь США призвал Казахстан поделиться опытом

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danilov 03 Июля 2019 в 10:36:04
Помпео выразил решительную поддержку укреплению стратегического партнерства между США и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с новым правительством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Госсекретарь США приветствовал недавние заявления Президента Токаева о расширении политического участия в Казахстане и действиях по усилению защиты основных свобод для народа Казахстана.
Госсекретарь также высоко оценил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gossekretar-ssha-prizval-kazahstan-podelitsya-opyitom-372860/
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