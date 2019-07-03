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Политика
Госсекретарь США призвал Казахстан поделиться опытом
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danilov 03 Июля 2019 в 10:36:04
Госсекретарь США Майк Помпео попросил главу МИД Казахстана Бейбута Атамкулова поделиться с другими странами опытом репатриации и последующей интеграции побывавших в Сирии граждан, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Помпео выразил решительную поддержку укреплению стратегического партнерства между США и Казахстаном и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с новым правительством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Госсекретарь США приветствовал недавние заявления Президента Токаева о расширении политического участия в Казахстане и действиях по усилению защиты основных свобод для народа Казахстана.

Госсекретарь также высоко оценил поддержку Казахстаном прочного мира в Афганистане.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gossekretar-ssha-prizval-kazahstan-podelitsya-opyitom-372860/
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