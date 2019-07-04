Часть информации об инциденте с гибелью подводников является гостайной и не будет обнародована — Кремль

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danilov 04 Июля 2019 в 14:15:44
"Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных, - подчеркнул Песков. - Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается". Песков добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.
Пресс-секретарь президента сообщил, что Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.
О трагедии стало публично известно 2 июля, хотя сам инцидент имел место 1 июля. "Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, когда о произошедшем узнал Путин.
https://tass.ru/politika/6625063
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